பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான கடைசி டெஸ்ட் போட்டிக்கான இங்கிலாந்து அணி அறிவிப்பு!
பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான கடைசி டெஸ்ட் போட்டிக்கான இங்கிலாந்து அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
படம் | இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் (எக்ஸ்)
பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான கடைசி டெஸ்ட் போட்டிக்கான இங்கிலாந்து அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
பாகிஸ்தான் அணி இங்கிலாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் இரண்டு போட்டிகள் நிறைவடைந்துவிட்ட நிலையில், மூன்றாவது மற்றும் கடைசிப் போட்டி வருகிற செப்டம்பர் 9 ஆம் தேதி முதல் தொடங்கவுள்ளது.
இந்த நிலையில், பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டிக்கான இங்கிலாந்து அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டிக்கான இங்கிலாந்து அணி விவரம்
ஜோ ரூட், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், கஸ் அட்கின்சன், சோனி பேக்கர், சோயப் பஷீர், ஹாரி ப்ரூக், சாம் குக், ஜோர்டான் காக்ஸ், பென் டக்கெட், எமிலியோ கே, டேன் லாரன்ஸ், ஆலி போப், ஆலி ராபின்சன், ஜேமி ஸ்மித், ஜோஷ் டங்.
We have named our squad for the final Test against Pakistan ð— England Cricket (@englandcricket) September 2, 2026
Full story: https://t.co/GRBs2pMage pic.twitter.com/SE2crQfBd6
இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரை இங்கிலாந்து அணி ஏற்கனவே 2-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றிவிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
The England Cricket Board has announced the squad for the final Test match against Pakistan.
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