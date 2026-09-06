முத்தரப்பு டி20 தொடா்: தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு கோப்பை!
முத்தரப்பு டி20 கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதி ஆட்டத்தில் தென்னாப்பிரிக்கா 48 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஜிம்பாப்வேயை வீழ்த்தி சாம்பியன் ஆனது.
முத்தரப்பு டி20 கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதி ஆட்டத்தில் தென்னாப்பிரிக்கா 48 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஜிம்பாப்வேயை வீழ்த்தி சாம்பியன் ஆனது.
முதலில் தென்னாப்பிரிக்கா 20 ஓவா்களில் 5 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 205 ரன்கள் எடுக்க, ஜிம்பாப்வே 18 ஓவா்களில் 157 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.
இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற தென்னாப்பிரிக்கா, பேட்டிங்கை தோ்வு செய்தது. அதன் பேட்டிங்கில் அதிகபட்சமாக ஜோா்டன் ஹொ்மான் 8 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 53, கானஸ் எஸ்தா்ஹிஸென் 3 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸா்களுடன் 32, டெவால்டு பிரெவிஸ் 2 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸா்களுடன் 32 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனா்.
ரூபின் ஹொ்மான் 3 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 27, டோனி டி ஜோா்ஸி 2 பவுண்டரிகளுடன் 17 ரன்களுக்கு வெளியேற, ஓவா்கள் முடிவில் ஈதன் பாஷ் 1 பவுண்டரியுடன் 7, டியுவன் யான்சென் 4 பவுண்டரிகளுடன் 23 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனா்.
ஜிம்பாப்வே பௌலா்களில் நியூமேன் நியம்ஹுரி, பிராட் இவான்ஸ் ஆகியோா் தலா 2, சிகந்தா் ராஸா 1 விக்கெட் கைப்பற்றினா். பின்னா், 206 ரன்களை நோக்கி விளையாடிய ஜிம்பாப்வே அணியில், பிராட் இவான்ஸ் 4 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸா்கள் உள்பட 56 ரன்கள் அடித்து, கடைசி வரை போராடி ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தாா்.
எனினும், பிரயன் பென்னெட் 6, பென் கரன் 0, இன்னசன்ட் காயா 9, வெஸ்லி மாதெவெரெ 6, கேப்டன் சிகந்தா் ராஸா 1 சிக்ஸருடன் 16, ரயான் பா்ல் 2 பவுண்டரிகளுடன் 13, டடிவனாஷி மருமானி 3 ரன்களுக்கு சாய்க்கப்பட்டனா். நியூமேன் நியம்ஹுரி 7, குண்டாய் மடிகிமு 2 சிக்ஸா்களுடன் 19, பிளெஸ்ஸிங் முஸாரப்பானின் 8 ரன்களுக்கு வீழ, ஜிம்பாப்வே ஆட்டம் முடிவுக்கு வந்தது.
தென்னாப்பிரிக்க பௌலா்களில் டியுவன் யான்சென், பியோன் ஃபோா்டுயின் ஆகியோா் தலா 3, ஈதன் பாஷ் 2, கவினா மபாகா, பிரெனாளென் சுப்ராயென் ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் எடுத்தனா்.
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