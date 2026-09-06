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முத்தரப்பு டி20 தொடர்: இறுதிப்போட்டியில் வெல்லப் போவது யார்?

நமீபியாவில் நடைபெற்று வரும் முத்தரப்பு டி20 தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் ஜிம்பாப்வே அணிகள் விளையாடுகின்றன.

படம் | ஜிம்பாப்வே கிரிக்கெட் வாரியம் (எக்ஸ்)

Published On :6 செப்டம்பர் 2026, 2:39 pm IST

நமீபியாவில் நடைபெற்று வரும் முத்தரப்பு டி20 தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் ஜிம்பாப்வே அணிகள் விளையாடுகின்றன.

நமீபியாவில் கடந்த ஆகஸ்ட் 28 ஆம் தேதி முதல் தொடங்கிய முத்தரப்பு டி20 தொடர் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. நமீபியா, தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் ஜிம்பாப்வே அணிகளுக்கு இடையேயான இந்த தொடரில் நமீபியா வெளியேற்றப்பட்டது. நமீபியா கிரிக்கெட் திடலில் இன்று (செப்டம்பர் 6) நடைபெறும் இறுதிப்போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் ஜிம்பாப்வே அணிகள் விளையாடுகின்றன.

இந்த முத்தரப்பு டி20 தொடரில் தென்னாப்பிரிக்க அணி விளையாடிய 4 போட்டிகளில் மூன்று போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தைப் பிடித்தது. ஜிம்பாப்வே அணி 4 போட்டிகளில் இரண்டு வெற்றிகளுடன் இரண்டாமிடம் பிடித்தது. இரண்டு அணிகளுமே கிட்டத்தட்ட சமபலத்துடன் உள்ளன.

இந்த இரண்டு அணிகளில் இறுதிப்போட்டியில் வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லப் போவது யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.

Summary

South Africa and Zimbabwe are playing in the final of the tri-nation T20 series currently taking place in Namibia.

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