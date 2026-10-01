இந்தியாவுக்கு வரலாற்று வெற்றி: தொடரையும் கைப்பற்றியது
மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான 2-ஆவது ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இந்தியா 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் புதன்கிழமை வெற்றி பெற்றது.
மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான 2-ஆவது ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இந்தியா 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் புதன்கிழமை வெற்றி பெற்றது. ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில், இதுவே இந்தியாவின் அதிகபட்ச சேஸிங் வெற்றியாகும்.
முதலில் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் 50 ஓவா்களில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 405 ரன்கள் குவிக்க, இந்தியா 43.3 ஓவா்களில் 2 விக்கெட்டுகளே இழந்து 406 ரன்களை எட்டி வென்றது. 3 ஆட்டங்கள் கொண்ட தொடரில் 2-ஆவது வெற்றியுடன், தொடரை வசப்படுத்தியது.
முன்னதாக டாஸ் வென்ற இந்தியா, பந்துவீச்சை தோ்வு செய்தது. மேற்கிந்தியத் தீவுகள் இன்னிங்ஸில் ஆமிா் ஜாங்கூ 13 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸா்களுடன் 114, ஷாய் ஹோப் 8 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸா்கள் உள்பட 104, ஜான் கேம்ப்பெல் 9 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸா்களுடன் 101 ரன்கள் விளாசினா்.
கீஸி காா்டி 9, ஷொ்ஃபேன் ரதா்ஃபோா்டு 0, கீமோ பால் 3, அல்ஜாரி ஜோசஃப் 8 ரன்களுக்கு சாய்க்கப்பட்டனா். ஓவா்கள் முடிவில் ராஸ்டன் சேஸ் 4 பவுண்டரிகளுடன் 29, ஷாமா் ஜோசஃப் 14 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனா். இந்திய பௌலா்களில் குா்னூா் பிராா், ரவீந்திர ஜடேஜா, குல்தீப் யாதவ் ஆகியோா் தலா 2, பிரசித் கிருஷ்ணா 1 விக்கெட் கைப்பற்றினா்.
பின்னா் 406 ரன்களை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணியில், ரோஹித் சா்மா - கேப்டன் ஷுப்மன் கில் கூட்டணி முதல் விக்கெட்டுக்கு 255 ரன்கள் குவித்தது.
ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் 35-ஆவது சதம் கடந்த ரோஹித் 10 பவுண்டரிகள், 6 சிக்ஸா்களுடன் 101 ரன்களுக்கு வெளியேற, விராட் கோலி 3 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 29 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தாா்.
முடிவில், ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் 2-ஆவது இரட்டைச் சதம் தொட்ட கில், 133 பந்துகளில் 26 பவுண்டரிகள், 8 சிக்ஸா்களுடன் 223 ரன்கள் விளாசி அணியை வெற்றிக்கு வழிநடத்தி ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தாா். ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 2 பவுண்டரிகளுடன் 31 ரன்கள் சோ்த்து துணை நின்றாா். மேற்கிந்தியத் தீவுகள் தரப்பில் ஜேடன் சீல்ஸ், ஷாமா் ஜோசஃப் தலா 1 விக்கெட் எடுத்தனா்.
406
ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இதுவே இந்தியாவின் அதிகபட்சமான வெற்றிகர சேஸிங்காக அமைந்தது. இதற்கு முன், 2013-இல் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக ஜெய்பூரில் 360 ரன்களை வெற்றிகரமாக சேஸ் செய்ததே அதன் அதிகபட்சமாக இருந்தது. சா்வதேச அளவில் இது 2-ஆவது அதிகபட்ச சேஸிங்காகும். தென்னாப்பிரிக்கா முதலிடத்தில் உள்ளது (438 ரன்கள்/ஆஸ்திரேலியா/2006).
117
இந்த ஆட்டத்தில் ஷுப்மன் கில் 117 பந்துகளில் (24 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸா்கள்) இரட்டைச் சதம் அடித்ததே, ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் அதிவேக இரட்டைச் சதமாக அமைந்தது. இதற்கு முன் இஷான் கிஷண் 126 பந்துகளில் 200 (வங்கதேசத்துக்கு எதிராக) அடித்ததே சாதனையாக இருந்தது.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.