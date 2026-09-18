2-வது ஒருநாள்: ஜிம்பாப்வேவை வீழ்த்தி தொடரைக் கைப்பற்றிய ஆஸ்திரேலியா!
ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி 84 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
விக்கெட் வீழ்த்திய மகிழ்ச்சியில் ஆஸ்திரேலிய வீரர்கள் - படம் | AP
ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி 84 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
ஆஸ்திரேலியா - ஜிம்பாப்வே இடையேயான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி ஹராரே ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் திடலில் இன்று (செப்டம்பர் 18) நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஜிம்பாப்வே அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்ய, ஆஸ்திரேலியா முதலில் விளையாடியது.
டிராவிஸ் ஹெட் சதம் விளாசல்; ஜிம்பாப்வேவுக்கு 357 ரன்கள் இலக்கு!
முதலில் விளையாடிய ஆஸ்திரேலிய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்களின் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 356 ரன்கள் எடுத்தது.
ஆஸ்திரேலிய அணியின் டாப் ஆர்டர் பேட்டர்கள் மிகவும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ரன்கள் குவித்தனர். தொடக்க ஆட்டக்காரர் டிராவிஸ் ஹெட் சதம் விளாசி அசத்தினார். அவர் 84 பந்துகளில்112 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். அதில் 15 பவுண்டரிகள் மற்றும் 3 சிக்ஸர்கள் அடங்கும். மற்றொரு தொடக்க ஆட்டக்காரரான கேப்டன் மிட்செல் மார்ஷ் அரைசதம் விளாசி அசத்தினார் அவர் 63 பந்துகளில் 53 ரன்கள் எடுத்தார். அதில் 3 பவுண்டரிகள் மற்றும் 3 சிக்ஸர்கள் அடங்கும்.
அதன் பின், கூப்பர் கனோலி 69 பந்துகளில் 78 ரன்கள் எடுத்தார். அதில் 3 பவுண்டரிகள் மற்றும் 3 சிக்ஸர்கள் அடங்கும். ஜோஷ் இங்லிஷ் 21 ரன்கள், அலெக்ஸ் கேரி 20 ரன்கள், மாட் ரென்ஷா 15 ரன்கள் எடுத்தனர். இறுதிக்கட்டத்தில் அதிரடியாக விளையாடிய ஆலிவர் பீக் 18 பந்துகளில் 41 ரன்கள் எடுத்து களத்தில் இருந்தார். அதில் 2 பவுண்டரிகள் மற்றும் 3 சிக்ஸர்கள் அடங்கும்.
ஜிம்பாப்வே தரப்பில் பிராட் ஈவன்ஸ் 3 விக்கெட்டுகளையும், வெலிங்டன் மஸகட்சா இரண்டு விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். வெஸ்லி மத்வீர் ஒரு விக்கெட்டினைக் கைப்பற்றினார்.
தொடரை வென்ற ஆஸ்திரேலியா!
357 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய ஜிம்பாப்வே அணி, 48.3 ஓவர்களில் 272 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. இதன் மூலம், ஆஸ்திரேலிய அணி 84 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
ஜிம்பாப்வே அணியில் அதிகபட்சமாக கேப்டன் சிக்கந்தர் ராஸா 49 பந்துகளில் 45 ரன்கள் எடுத்தார். அதில் 5 பவுண்டரிகள் அடங்கும். அவரைத் தொடர்ந்து, பிரண்டன் டெய்லர் 39 ரன்கள், கிரைக் எர்வின் 38 ரன்கள், இன்னோசன்ட் கையா 34 ரன்கள், பென் கரண் 30 ரன்கள், வெஸ்லி மத்வீர் 26 ரன்கள், பிரையன் பென்னட் 23 ரன்கள் எடுத்தனர்.
ஆஸ்திரேலியா தரப்பில் ஜோஷ் ஹேசில்வுட், கூப்பர் கானலி, மாட் ரென்ஷா மற்றும் ஆடம் ஸாம்பா தலா இரண்டு விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினர். நாதன் எல்லிஸ் மற்றும் ஆலிவர் பீக் தலா ஒரு விக்கெட்டினைக் கைப்பற்றினர்.
இந்த வெற்றியின் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரை ஆஸ்திரேலிய அணி 2-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியது.
Summary
The Australian team won the second ODI against Zimbabwe by 84 runs.
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