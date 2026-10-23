முதல் ஒருநாள்: ஸ்ரீ சரணி அசத்தல்; 197 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்த ஜிம்பாப்வே!
இந்தியாவுக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் முதலில் விளையாடிய ஜிம்பாப்வே அணி 197 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.
படம் | பிசிசிஐ
இந்தியாவுக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் முதலில் விளையாடிய ஜிம்பாப்வே அணி 197 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.
இந்தியா - ஜிம்பாப்வே இடையேயான முதல் ஒருநாள் போட்டி வதோதராவில் இன்று (அக்டோபர் 23) நடைபெற்று வருகிறது. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஜிம்பாப்வே அணி பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்து முதலில் விளையாடியது.
இந்தியாவுக்கு 198 ரன்கள் இலக்கு!
டாஸ் வென்று முதலில் விளையாடிய ஜிம்பாப்வே அணி 49.5 ஓவர்களில் 197 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தது.
அந்த அணியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய பிலௌட் பிஸா அரைசதம் கடந்து அசத்தினார். சிறப்பாக விளையாடிய அவர் 92 பந்துகளில் 62 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். அதில் 5 பவுண்டரிகள் அடங்கும். மிச்செல் மவுங்கா 29 ரன்கள், மாடெஸ்டர் முபாசிக்வா 25 ரன்கள், சிபோ முகேரி 21 ரன்கள் எடுத்தனர். மற்ற வீராங்கனைகள் பெரிதாக ரன்கள் குவிக்கவில்லை.
இந்தியா தரப்பில் அபார பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய ஸ்ரீ சரணி 4 விக்கெட்டுகளையும், கிராந்தி கௌட் 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். தீப்தி சர்மா இரண்டு விக்கெட்டுகளையும், ஷஃபாலி வர்மா ஒரு விக்கெட்டினையும் கைப்பற்றினர்.
198 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி இந்திய அணி களமிறங்குகிறது.
Summary
Zimbabwe, who batted first in the first ODI against India, were bowled out for 197 runs.
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