முதல் ஒருநாள்: நமீபியாவுக்கு 230 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்த அயர்லாந்து!
நமீபியாவுக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் முதலில் விளையாடிய அயர்லாந்து அணி 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 229 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
படம் | அயர்லாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் (எக்ஸ்)
நமீபியாவுக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் முதலில் விளையாடிய அயர்லாந்து அணி 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 229 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
அயர்லாந்து அணி நமீபியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி இன்று (அக்டோபர் 22) நடைபெற்று வருகிறது.
இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற நமீபியா பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்ய, அயர்லாந்து அணி முதலில் விளையாடியது.
பால் ஸ்டிரிலிங் அரைசதம்!
முதலில் விளையாடிய அயர்லாந்து அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்களின் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 229 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
அந்த அணியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய கேப்டன் பால் ஸ்டிரிலிங் அரைசதம் கடந்து அசத்தினார். அவர் 71 பந்துகளில் 56 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். அதில் 8 பவுண்டரிகள் மற்றும் ஒரு சிக்ஸர் அடங்கும். அவரைத் தொடர்ந்து, கேட் கார்மைக்கேல் 45 ரன்கள், ஹாரி டெக்டார் மற்றும் லோர்கான் டக்கர் தலா 28 ரன்கள், ஆண்ட்ரூ பல்பிர்னி 20 ரன்கள் எடுத்தனர். மற்ற வீரர்கள் பெரிதாக ரன்கள் எடுக்கவில்லை.
நமீபியா தரப்பில் ஜேன் நிக்கோல் லாஃப்டி ஈட்டன் 4 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அசத்தினார். ஜேஜே ஸ்மித் இரண்டு விக்கெட்டுகளையும், ரூபன், பெர்னார்டு மற்றும் ஜாக் பிராஸ்ஸல் தலா ஒரு விக்கெட்டினைக் கைப்பற்றினர்.
230 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி நமீபியா அணி விளையாடி வருகிறது.
Summary
Ireland, batting first in the first ODI against Namibia, scored 229 runs for the loss of 9 wickets.
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