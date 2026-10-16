முதல் டி20: ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிராக இந்தியா பந்துவீச்சு!
ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய மகளிரணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது.
படம் | பிசிசிஐ
ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய மகளிரணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது.
இந்தியா - ஜிம்பாப்வே இடையேயான முதல் டி20 போட்டி ராய்பூரில் இன்று (அக்டோபர் 16) நடைபெறுகிறது.
இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணியின் கேப்டன் ஸ்மிருதி மந்தனா பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளார். இதனையடுத்து, ஜிம்பாப்வே அணி முதலில் பேட் செய்கிறது.
இந்திய அணியின் புதிய கேப்டனாக பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட ஸ்மிருதி மந்தனா முதல் முறையாக அணியை வழிநடத்துகிறார். மேலும், இந்தியா - ஜிம்பாப்வே இடையே நடைபெறும் முதல் இருதரப்பு தொடர் இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
India Women won the toss and opted to bowl in the first T20 against Zimbabwe.
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