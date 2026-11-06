ஆஸி. அணியின் பயிற்சியாளராக மைக் ஹசி நியமனம்..! ஆஷஸ், உலகக் கோப்பை வெல்லும் திட்டம்!
ஆஸ்திரேலிய ஆடவர் கிரிக்கெட் அணிக்கு பயிற்சியாளராக மைக்கேல் ஹசி நியமிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து...
மைக்கேல் ஹசி - படம்: கிரிக்கெட்.காம்.ஏயு
முன்னாள் ஆஸ்திரேலிய வீரரான மைக்கேல் ஹசியை பேட்டிங் பயிற்சியாளராக கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா நியமித்துள்ளது. இவர் சமீபத்தில் சிஎஸ்கே அணியின் பயிற்சியாளர் பதவியில் இருந்து விலகினார்.
இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடருக்கு முன்பாக மைக்கேல் ஹசி ஆஸ்திரேலிய அணியில் கன்சல்டன்ட் பயிற்சியாளராக (consultant coach) சேருவார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது
டெஸ்ட் போட்டிகளில் 51க்கும் அதிகமான சராசரியை வைத்திருந்த மைக்கேல் ஹசி இனிவரும் இரண்டாண்டுகளுக்கு ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு பயிற்சியாளராக இருப்பார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அடுத்தாண்டு ஆஷஸ், ஒருநாள் உலகக் கோப்பை என பல முக்கியமான தொடர்களில் ஆஸ்திரேலிய அணி விளையாட இருக்கிறது.
ஆஸ்திரேலியாவின் ஹால் ஆஃப் ஃபேம் (வாழ்நாள் சாதனையாளர்) விருது வென்றுள்ள இவர் அடுத்த டி20 தொடர் முதல் பயிற்சியாளராக பொறுப்பேற்பார். முக்கியமாக ஒலிம்பிக்ஸ் மற்றும் 2028 டி20 உலகக் கோப்பைக்கு ஆலோசகராக செயல்படுவார்.
கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியாவின் பொது மேலாளர் பென் ஆலிவர், “மைக்கேல் ஹசி டி20யில் ஆலோசகராகவும் சிறப்பான திட்டமிடலையும் ஆலோசனையும் வீரர்களுக்கு வழங்குவார். வீரர்களுக்கான தேர்விலும் செயல்பாட்டிலும் அவர் முக்கியமான பங்களிப்பார்” எனக் கூறியுள்ளார்.
ஆஸ்திரேலிய அணிக்காக 302 போட்டிகளில் 2005 முதல் 2013 வரை விளையாடியுள்ளார். ஒருநாள் உலகக் கோப்பை 2007, ஆஷஸ் 2006-07 ஒயிட்வாஷில் பங்காற்றியுள்ளார்.
ஆஸ்திரேலியா - இங்கிலாந்துக்கான ஒருநாள் டி20 தொடருக்கான முதல் போட்டி நவ.13, பெர்த் திடல், இரண்டாவது ஒருநாள்: நவ.15, அடிலெய்டு திடல், மூன்றாவது ஒருநாள்: நவ.18, ஹோபர்ட் திடல்களில் நடைபெற இருக்கின்றன.
டி20 போட்டிகள் நவ.21 முதல் டிச.2ஆம் தேதி வரை நடைபெற இருக்கின்றன.
ஆஸ்திரேலிய ஒருநாள் அணி: மிட்செல் மார்ஷ் (கேப்டன்), சேவியர் பார்ட்லெட், மஹ்லி பியர்ட்மேன், அலெக்ஸ் கேரி, கூப்பர் கானலி, ஜாக் எட்வர்ட்ஸ், கேமரூன் கிரீன், டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்லிஸ், ஸ்பென்சர் ஜான்சன், ஆலி பீக், மேத்யூ ரென்ஷா, லியாம் ஸ்காட், ஆடம் ஜாம்பா.
இங்கிலாந்து ஒருநாள் அணி: ஹாரி புரூக் (கேப்டன்), ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், கஸ் அட்கின்சன், சோனி பேக்கர், டாம் பாண்டன், ஜேக்கப் பெத்தேல், ஜோர்டான் காக்ஸ், ஹென்றி குரோகோம்ப், சாம் கர்ரன், லியாம் டாசன், பென் டக்கெட், வில் ஜாக்ஸ், ஜேமி ஓவர்டன், அடில் ரஷித், ஜோ ரூட், ஜோஷ் டங்
ஆஸ்திரேலியா டி20 அணி: மிட்செல் மார்ஷ் (கேப்டன்), சேவியர் பார்ட்லெட், மஹ்லி பியர்ட்மேன், நிகில் சௌத்ரி, டிம் டேவிட், ஜோயல் டேவிஸ், ஜாக் எட்வர்ட்ஸ், நாதன் எல்லிஸ், ஜேக் ஃப்ரேசர்-மெக்கர்க், சாம் ஹார்ப்பர், ஸ்பென்சர் ஜான்சன், மிட்ச் ஓவன், லாக்லான் ஷா, ஆடம் ஜாம்பா
இங்கிலாந்து டி20 அணி: ஹாரி புரூக் (கேப்டன்), டாம் பான்டன், ஜேக்கப் பெத்தேல், ஜேம்ஸ் கோல்ஸ், ஜோர்டான் காக்ஸ், ஹென்றி குரோகோம்ப், சாம் கரன், லியாம் டாசன், அனியூரின் டொனால்ட், எடி ஜாக், வில் ஜாக்ஸ், ஜேமி ஓவர்டன், ஆதில் ரஷித், தாமஸ் ரியூ, பில் சால்ட், லூக் வுட்.
Summary
Aussies swoop on Mike Hussey in boost to coaching ranks
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