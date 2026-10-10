சிஎஸ்கே பேட்டிங் பயிற்சியாளா் மைக் ஹஸி விலகல்
ஐபிஎல் தொடரின் 5 முறை சாம்பியன் சென்னை சூப்பா் கிங்ஸ் அணியின் பேட்டிங் பயிற்சியாளா் மைக்கேல் ஹஸி விலகி உள்ளாா்.
மைக்கேல் ஹஸி
ஐபிஎல் தொடரின் 5 முறை சாம்பியன் சென்னை சூப்பா் கிங்ஸ் அணியின் பேட்டிங் பயிற்சியாளா் மைக்கேல் ஹஸி விலகி உள்ளாா்.
தற்போது பல்வேறு மாற்றங்களை எதிா்கொண்டு வரும் சிஎஸ்கே அணியில் தலைமை பயிற்சியாளராக ஜாகீா் கான் நியமிக்கப்பட்டாா்.
மேலும் உதவியாளா்கள் பணியிடங்களும் புதிதாக நிரப்பப்பட்டு வருகின்றன. சிஎஸ்கேயின் பேட்டிங் பயிற்சியாளராக 15 ஆண்டுகள் நீடித்த ஹஸி, வீரராக 2 முறையும், பயிற்சியாளராக 3 முறையும் ஐபிஎல் தொடரின் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளாா்.
மற்றொரு ஐபிஎல் அணியில் இணைய ஹசி பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி வருகிறாா். ஏற்கெனவே தலைமைப் பயிற்சியாளா் ஸ்டீபன் ஃபிளெம்மிங், பௌலிங் பயிற்சியாளா் எரிக் சிம்மன்ஸ் ஆகியோா் விலகினா். பௌலிங் பயிற்சியாளராக மொகித் சா்மா நியமிக்கப்பட்டாா்.
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