இந்திய டெஸ்ட் தொடர்: நியூசி. பேட்டிங் பயிற்சியாளராக பி.ஜே. வாட்லிங் நியமனம்!
நியூசிலாந்து டெஸ்ட் அணியின் பேட்டிங் பயிற்சியாளராக பி.ஜே. வாட்லிங் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதைப் பற்றி...
பி.ஜே. வாட்லிங். - @BLACKCAPS
இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் நியூசிலாந்து அணியின் புதிய பேட்டிங் பயிற்சியாளராக முன்னாள் விக்கெட் கீப்பர் - பேட்டர் பி.ஜே. வாட்லிங் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் இந்திய அணி ஐந்து டி20, 2 டெஸ்ட் மற்றும் 5 ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடுகிறது. இந்தத் தொடர் அக்டோபர் 22 ஆம் தேதி தொடங்கி டிச. 1 ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. இவ்விரு அணிகளும் மோதும் முதலாவது டெஸ்ட் தொடர் நவ. 19 ஆம் தேதி வெல்லிங்டனில் நடைபெறவிருக்கிறது.
இந்த நிலையில், ஐசிசி டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் ஒரு பகுதியாக இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் நியூசிலாந்து அணியின் புதிய பேட்டிங் பயிற்சியாளராக முன்னாள் விக்கெட் கீப்பர் பி.ஜே. வாட்லிங் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தலைமைப் பயிற்சியாளர் லுக் ராஞ்சியின் குழுவினருடன் பி.ஜே. வாட்லிங் வருகிற நவ. 16-ல் இணைவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நியூசிலாந்து அணி நான்கு டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட தொடருக்காக ஆஸ்திரேலியாவுக்குப் பயணம் செய்யும்போது, வாட்லிங் பேட்டிங் பயிற்சியாளர் பொறுப்பை ஏற்பார் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சர்வதேச கிரிக்கெட் அனுபவமிக்கவரான பி.ஜே. வாட்லிங், நியூசிலாந்து அணிக்காக 75 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 3790 ரன்கள் குவித்துள்ளார். அதில், எட்டு சதங்கள், 19 அரைசதங்களையும் விளாசியுள்ளார். இதுவரை எந்தவொரு நியூசிலாந்து வீரரும் எட்டாத வகையில் விக்கெட் கீப்பராக மட்டும் 3400 ரன்களக் குவித்துள்ளார்.
மேலும், விக்கெட் கீப்பராக ஸ்டம்ஸ்களுக்குப் பின்னால் 265 பேரை அவுட்டாக்கிய தேசிய சாதனையையும் அவர் பெற்றுள்ளார். 2021-ஆம் ஆண்டில் சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வு பெறுவதற்கு முன்பு, இந்திய அணியை வீழ்த்தி முதல் ஐசிசி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தை வென்ற நியூசிலாந்து அணியிலும் அவர் அங்கம் வகித்தது நினைவுகூரத்தக்கது.
Welcoming back a familiar face ð¤— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 7, 2026
BJ Watling has been named the BLACKCAPS new batting coach. Read more at https://t.co/6cIxSvxX8d
ð¸ @PhotosportNZ pic.twitter.com/ldxsLs2x1b
Summary
Former New Zealand wicketkeeper-batter BJ Watling is set to succeed Luke Ronchi as the Blackcaps’ batting coach following New Zealand’s ICC World Test Championship 2025-27 Test series against India, scheduled to begin in early December.
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