இந்தியாவுடனான முதல் டெஸ்ட்: போராடி டிரா செய்த நியூசிலாந்து
நியூசிலாந்து மற்றும் இந்திய அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி டிராவில் முடிந்தது பற்றி...
நியூசிலாந்து வீரர்கள்.
நியூசிலாந்து மற்றும் இந்திய அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி டிராவில் முடிந்துள்ளது.
நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் இந்திய அணி டி20 மற்றும் ஒருநாள் தொடர்களைக் கைப்பற்றியுள்ளது. இதன் தொடர்ச்சியாக இரண்டு ஆட்டங்கள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் ஆடி வருகிறது. இதன் முதல் டெஸ்ட் போட்டி வெலிங்டனில் நடைபெற்றது. முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 121 ஓவர்களில் 368 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது.
ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் ஆட்டமிழக்காமல் 175 ரன்களும், கிளென் பிலிப்ஸ் 118 ரன்களும் குவித்து அணியை மீட்டனர். தொடர்ந்து தனது முதல் இன்னிங்ஸை ஆடிய இந்திய அணி 9 விக்கெட் இழப்பிற்கு 720 ரன்கள் குவித்து டிக்ளர் செய்தது. இந்தியத் தரப்பில் கே.எல். ராகுல் (136), ரிஷப் பந்த் (128) ஆகியோர் சதமடித்தனர். ஷுப்மன் கில் (98), யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் (85), தேவ்தத் படிக்கல் (80) ஆகியோரும் சிறப்பாக விளையாடியதால் இந்தியாவுக்கு 352 ரன்கள் முன்னிலை கிடைத்தது.
352 ரன்கள் பின்தங்கிய நிலையில் இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய நியூசிலாந்து, 4-ஆம் நாள் முடிவில் 2 விக்கெட் இழப்பிற்கு 119 ரன்கள் எடுத்திருந்தது. கடைசி நாளான இன்று எஞ்சிய விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி வெற்றியை எட்ட இந்திய வீரர்கள் தீவிரம் காட்டினர். ஆனால் அது நடக்கவில்லை. நியூசிலாந்து பேட்டர்கள் நங்கூரமிட்டு களத்தில் நின்றனர். கடைசி நாளில் இந்திய அணியால் 75 ஓவர்கள் வீசி 3 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே வீழ்த்த முடிந்தது.
குறிப்பாக, 6-ஆவது விக்கெட்டிற்கு இணைந்த டேரில் மிட்செல் (49* ரன்கள்) மற்றும் கிளென் பிலிப்ஸ் (26* ரன்கள்) ஆகியோர் 258 பந்துகளை எதிர்கொண்டு 63 ரன்கள் சேர்த்து ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் நின்றனர். இந்தியத் தரப்பில் பிரசித் கிருஷ்ணா 2 விக்கெட்டுகளையும், பும்ரா, வாஷிங்டன் சுந்தர், அன்ஷுல் கம்போஜ் ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டையும் வீழ்த்தினர்.
நியூசிலாந்து அணி 120 ஓவர்களில் 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 239 ரன்கள் எடுத்திருந்தபோது, அந்த அணியின் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்த முடியாத சூழலில் போட்டியை டிராவில் முடித்துக்கொள்ள இரு அணிகளும் சம்மதித்தன. இதன் மூலம் 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடர் 0-0 என்ற கணக்கில் சமநிலையில் உள்ளது.
Summary
New Zealand batters Daryl Mitchell and Glenn Phillips dug in to frustrate India as the visitors reached 206 for five at tea on the final day of the opening Test on Monday.
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