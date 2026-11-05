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நாதன் எல்லீஸ், கலீல் அகமதுக்குப் பதிலாக சிஎஸ்கேவில் இணைந்த லிவிங்ஸ்டன், ஜேக் எட்வர்ட்ஸ்!

சிஎஸ்கே அணியில் இணைந்த இரண்டு புதிய வீரர்கள் குறித்து...

Livingston, Jack Edwards

லிவிங்ஸ்டன், ஜேக் எட்வர்ட்ஸ் - படங்கள்: சிஎஸ்கே

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நாதன் எல்லீஸ், கலீல் அகமதுக்குப் பதிலாக லியாம் லிவிங்ஸ்டன், ஜேக் எட்வர்ட்ஸ் சிஎஸ்கே அணியில் இணைந்துள்ளதாக அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

லியாம் லிவிங்ஸ்டன், ஜேக் எட்வர்ட்ஸ் இருவரும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியில் விளையாடி வந்தார்கள். தற்போது இரு வீரர்களும் சிஎஸ்கே அணிக்கு மாறியுள்ளார்கள். அதேபோல் சிஎஸ்கே வீரர்கள் அந்த அணிக்கு மாறியுள்ளார்கள்.

ஐபிஎல் 2027 சீசனுக்காக டிரேடிங் முறையில் இந்த இரண்டு வீரர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்கள். விரைவில் மினி ஏலம் நடைபெற இருக்கிறது.

லியாம் லிவிங்ஸ்டன், ஜேக் எட்வர்ட்ஸ் முறையே ரூ.6 கோடி மற்றும் ரூ.3 கோடிக்கு வாங்கப்பட்டுள்ளனர். கலீல் அகமது மற்றும் நாதன் எல்லீஸ் முறையே ரூ.4.8 கோடி, ரூ.2கோடிக்கு விற்கப்பட்டுள்ளனர்.

இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த ஆல்ரவுண்டர் லியாம் லிவிங்ஸ்டன் (33 வயது) 100 சர்வதேச போட்டிகளில் 1,500-க்கும் அதிகமான ரன்கள் குவித்துள்ளார். ஐபிஎல் தொடரில் 51 போட்டிகளில் 1000 ரன்களுக்கும் அதிகமாக, 155 ஸ்டிரைக் ரேட்டில் விளையாடியுள்ளார்.

ஆஸ்திரேலியாவைச் சேர்ந்த ஆல்ரவுண்டர் ஜேக் எட்வர்ட்ஸ் (26 வயது) டி20 கிரிக்கெட்டில் 865 ரன்கள், 58 விக்கெட்டுகள் எடுத்துள்ளார். முதல்தர போட்டிகளில் 2,500 ரன்கள், 4 சதங்கள் அடித்துள்ளார்.

Summary

Chennai Super Kings trade in Liam Livingstone and Jack Edwards from SRH for Khaleel Ahmed and Nathan Ellis

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