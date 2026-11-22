ஆசிய கோப்பை: இந்தியா ஏ அணிக்கு 314 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்த பாகிஸ்தான் ஏ அணி!
ஆசிய கோப்பை ரைசிங் ஸ்டார்ஸ் கிரிக்கெட் தொடரில் இந்தியா ஏ அணிக்கு எதிரானப் போட்டியில் முதலில் விளையாடிய பாகிஸ்தான் ஏ அணி 313 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.
படம் | பிசிசிஐ
ஆசிய கோப்பை ரைசிங் ஸ்டார்ஸ் கிரிக்கெட் தொடரில் இந்தியா ஏ அணிக்கு எதிரானப் போட்டியில் முதலில் விளையாடிய பாகிஸ்தான் ஏ அணி 313 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.
ஆசிய கோப்பை ரைசிங் ஸ்டார்ஸ் கிரிக்கெட் தொடரில் கத்தாரில் வெஸ்ட் எண்ட் பார்க் திடலில் நடைபெற்று வரும் இன்றையப் போட்டியில் இந்தியா ஏ மற்றும் பாகிஸ்தான் ஏ அணிகள் விளையாடி வருகின்றன. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் ஏ அணி பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்து முதலில் விளையாடியது.
மூவர் அரைசதம்; இந்தியா ஏ அணிக்கு 314 ரன்கள் இலக்கு!
டாஸ் வென்று முதலில் விளையாடிய பாகிஸ்தான் ஏ அணி 49.2 ஓவர்களில் 313 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தது.
பாகிஸ்தான் அணியில் அதிகபட்சமாக ஹாசன் நவாஸ் 82 பந்துகளில் 79 ரன்கள் எடுத்தார். அதில் 5 பவுண்டரிகள் மற்றும் 4 சிக்ஸர்கள் அடங்கும். அவரைத் தொடர்ந்து, மாஸ் சதாஹத் 59 ரன்கள், ஃபர்ஹான் யூசஃப் 56 ரன்கள், ஷமில் ஹுசைன் 33 ரன்கள் எடுத்தனர். கேப்டன் அப்துல் சமத் 28 ரன்கள் எடுத்தார். மற்ற வீரர்கள் பெரிதாக ரன்கள் குவிக்கவில்லை.
இந்தியா ஏ தரப்பில் ஹர்ஷித் ராணா, பிரின்ஸ் யாதவ், சூர்யான்ஷ் ஷெட்ஜ் மற்றும் விப்ராஜ் நிகம் தலா இரண்டு விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினர். ஆயுஷ் பதோனி ஒரு விக்கெட்டினைக் கைப்பற்றினார்.
314 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி இந்திய அணி விளையாடி வருகிறது.
Summary
In the match against India A during the Asia Cup 'Rising Stars' cricket tournament, Pakistan A batted first and were all out for 313 runs.
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