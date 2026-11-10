ஆட்ட நாயகன் ஆர்யவீர் சேவாக்: யு19 ஆசிய கோப்பையில் அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய இந்தியா!
யு19 ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய இந்திய அணி குறித்து...
ஆட்ட நாயகன் ஆர்யவீர் சேவாக்; அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய இந்தியா. - படங்கள்: பிசிசிஐ, தூர்தர்ஷன் ஸ்போர்ட்ஸ்
ஓமன் நாட்டில் நடைபெற்று வரும் 19 வயதுக்குள்பட்டோருக்கான ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளது.
லீக் சுற்றின் கடைசி ஆட்டத்தில் இந்திய அணி ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (யுஎஇ) உடன் மோதியது. இதில் டாஸ் வென்ற யுஎஇ பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது.
இந்தப் போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 309/7 ரன்கள் எடுத்தது. இதில் அதிகபட்சமாக முன்னாள் வீரர் சேவாக்கின் மகன் ஆர்யவீர் சேவாக் 160 ரன்கள் குவித்து அசத்தினார்.
யுஎஇ சார்பில் பந்துவீச்சில் நஷீம் கான் 4 விக்கெட்டுகள் எடுத்தார். அடுத்து பேட்டிங் செய்த இந்த அணி 50 ஓவர்களில் 239 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது. அதிகபட்சமாக இந்த அணியில் அஹ்மத் குதாடாத் 70 ரன்கள் எடுத்தார்.
இந்திய அணி சார்பில் பந்துவீச்சில் இஷான் சூத் 4 விக்கெட்டுகளும் மற்ற அறுவர்களால் தலா ஒரு விக்கெட்டும் எடுத்து அசத்தினார்கள்.
ஆட்ட நாயகனாக ஆர்யவீர் சேவாக் தேர்வானார். அரையிறுதியில் இந்திய அணி ஆப்கானிஸ்தானுடன் நவ.12ஆம் தேதி அல் அமீரத் முதல் திடலில் இந்திய நேரப்படி காலை 10.30 மணிக்கு விளையாடுகிறது.
மற்றுமொரு அரையிறுதியில் பாகிஸ்தானும் வங்கதேசமும் நவ.12ஆம் தேதி அல் அமீரத் இரண்டாவது திடலில் இந்திய நேரப்படி காலை 10.30 மணிக்கு விளையாடுகிறது.
Into the Semifinals! ð¥³— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) November 10, 2026
India beat UAE by 70 runs in a group stage match to book their place in the ACC Men's U19 Asia Cup 2026 semifinals, with Aaryavir Sehwag smashing a brilliant 160.
Next: Faces Afghanistan in the semis! #MensU19AsiaCup@BCCI pic.twitter.com/eEMRr0t3SR
Aaryavir Sehwag is the Player of the Match for his brilliant knock ð— BCCI (@BCCI) November 10, 2026
Courtesy of a 70-run win, India U19 enter the semi-finals where they will face Afghanistan U19 on Thursday ð
Scorecard â¶ï¸ https://t.co/M0EJVCkM56#MensU19AsiaCup pic.twitter.com/vsGh5hILnx
Summary
Player of the Match Aryavir Sehwag: India advances to the semi-finals of the U19 Asia Cup!
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.