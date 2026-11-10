யு19 ஆசிய கோப்பை! சதம் விளாசிய சேவாக் மகன் ஆர்யவீர்!
யு19 ஆசிய கோப்பை போட்டியில் சேவாக் மகன் ஆர்யவீர் சதம் விளாசியது பற்றி...
ஆர்யவீர் சேவாக் - Photo: X | BCCI
19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் இந்திய வீரர் ஆர்யவீர் சேவாக் சதம் விளாசியுள்ளார்.
19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி ஓமன் நாட்டில் நடைபெற்று வருகின்றது. ஏ பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள இந்திய அணி, இதுவரை விளையாடியுள்ள இரண்டு போட்டிகளில் ஒரு வெற்றியும், ஒரு தோல்வியும் பெற்றுள்ளது.
பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது குரூப் போட்டியில் தோல்வியடைந்த இந்திய அணி, நேபாளம் அணிக்கு எதிராக மூன்றாவது போட்டியில் இன்று விளையாடி வருகின்றது.
இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அணி, இந்தியாவுக்கு எதிராக பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது.
45 ஓவர்கள் நிறைவடைந்திருக்கும் நிலையில், இந்திய அணி 2 விக்கெட்டுகளை இழந்து 260 ரன்களுடன் விளையாடி வருகின்றது.
இந்த போட்டியில் களமிறங்கிய இந்திய முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் சேவாக்கின் மகன் ஆர்யவீர் சேவாக் 160 ரன்கள் குவித்து ஆட்டமிழந்தார். 17 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸர்கள் விளாசியுள்ளார்.
மேலும், ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துக்கு எதிரான போட்டியில் விளையாடி வரும் இந்திய அணியில், முன்னாள் இந்திய கேப்டன் ராகுல் டிராவிட்டின் மகன் அன்வே டிராவிட்டும் இடம்பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
U19 Asia Cup! Sehwag’s son Aryavir smashes a century!
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