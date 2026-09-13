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ஆசிய கோப்பை இறுதிப்போட்டி: இந்தியா பேட்டிங்!

மகளிர் ஆசிய கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்துள்ளது.

படம் | பிசிசிஐ

Published On :

மகளிர் ஆசிய கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்துள்ளது.

ஆசிய கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா மற்றும் இலங்கை அணிகள் விளையாடுகின்றன.

இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணியின் கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் கௌர் பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்துள்ளார்.

Summary

The Indian team has won the toss and elected to bat in the Women's Asia Cup final.

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