ரிஷப் பந்த்தை என்னுடைய ஆலோசகராக பார்க்கிறேன்: துருவ் ஜுரெல்
ரிஷப் பந்த்தை தன்னுடைய ஆலோசகராக பார்ப்பதாக இந்திய அணியின் இளம் வீரர்களில் ஒருவரான துருவ் ஜுரெல் தெரிவித்துள்ளார்.
ரிஷப் பந்த் - துருவ் ஜுரெல் - படம் |பிசிசிஐ
ரிஷப் பந்த்தை தன்னுடைய ஆலோசகராக பார்ப்பதாக இந்திய அணியின் இளம் வீரர்களில் ஒருவரான துருவ் ஜுரெல் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான முதல் டெஸ்ட் போட்டி வெலிங்டனில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்தப் போட்டியில் முதலில் விளையாடிய நியூசிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 368 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, இந்திய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 720 ரன்கள் எடுத்து டிக்ளேர் செய்தது. இதன் மூலம், இந்திய அணி 352 ரன்கள் என்ற வலுவான முன்னிலையைப் பெற்றது.
இந்திய அணியின் விக்கெட் கீப்பர் பேட்டரான ரிஷப் பந்த் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அவரது 9-வது சதத்தைப் பதிவு செய்தார். ரிஷப் பந்த் மற்றும் துருவ் ஜுரெல் இருவரும் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து 75 ரன்கள் எடுத்தனர். இந்தப் போட்டியில் சதம் விளாசியதன் மூலம், சேனா நாடுகளில் சதம் விளாசிய வீரர் என்ற சாதனையை ரிஷப் பந்த் படைத்தார்.
இந்த நிலையில், ரிஷப் பந்த்தை தன்னுடைய ஆலோசகராக பார்ப்பதாக இந்திய அணியின் இளம் வீரர்களில் ஒருவரான துருவ் ஜுரெல் தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக அவர் பேசியதாவது: ரிஷப் பந்த் மிகவும் அபாரமாக விளையாடினார். பேட்டிங் செய்யும்போது அவருடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் என்பது குறித்து எப்போதும் கேட்பேன். அவர் நிதானமாக விளையாடுவார் என நாம் அனைவரும் எதிர்பார்க்கும்போது, யாரும் எதிர்பாராத விதமாக அதிரடியில் மிரட்டுவார். அவரை ஒரு ஆலோசகராக எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும் என்றார்.
சிறப்பாக விளையாடி சதம் விளாசிய ரிஷப் பந்த் 128 ரன்களும், துருவ் ஜுரெல் 78 ரன்களும் எடுத்தனர்.
Summary
Dhruv Jurel, one of the young players in the Indian team, has stated that he views Rishabh Pant as his mentor.
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