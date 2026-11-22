720 ரன்களுக்கு டிக்ளேர் செய்த இந்தியா: வெளிநாட்டில் அதிகபட்ச ரன்கள் குவித்து சாதனை!
இந்தியா - நியூசிலாந்து இடையேயான முதல் டெஸ்ட் போட்டி குறித்து...
பிசிசிஐ வெளியிட்ட போஸ்டர் - படம்: எக்ஸ் / பிசிசிஐ
இந்தியா - நியூசிலாந்து இடையேயான முதல் டெஸ்ட் போட்டி வெலிங்டனில் நடைபெற்று வருகிறது. டாஸ் வென்ற இந்தியா பந்துவீச, நியூசிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 368 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது.
இந்திய அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 720 ரன்கள் எடுத்திருந்த வேளையில் டிக்ளேர் செய்தது. தற்போது, நியூசிலாந்து அணி இரண்டாம் இன்னிங்ஸில் பேட்டிங் செய்து வருகிறது.
முதல் இன்னிங்ஸில் இந்திய அணியில் கே.எல். ராகுல், ரிஷப் பந்த சதம் அடித்தார்கள். ஷுப்மன் கில் 98, தேவ்தத் படிக்கல் 80, துருவ் ஜுரெல் 78 ரன்கள் எடுத்தார்கள்.
நியூசிலாந்து சார்பில் க்ளென் பிலிப்ஸ் 3, ரச்சின் 2, டேரில் மிட்செல் தவிட மற்ற வீரர்கள் தலா ஒரு விக்கெட்டையும் வீழ்த்தினார்கள்.
இரண்டாம் இன்னிங்ஸில் பேட்டிங் செய்துவரும் நியூசிலாந்து 35 ஓவர்களில் 2 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 90 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. இந்தியாவைவிட நியூசிலாந்து 262 ரன்கள் பின் தங்கியுள்ளது.
இந்தியாவின் சார்பில் பும்ரா, பிரசித் கிருஷ்ணா தலா ஒரு விக்கெட்டை வீழ்த்தியுள்ளார்கள். களத்தில் டெவான் கான்வே, ரச்சின் ரவீந்திரா விளையாடி வருகிறார்கள்.
வெளிநாட்டில் இந்தியாவின் அதிகபட்ச ரன்கள் குவித்து சாதனை படைத்துள்ளது. முன்னதாக இலங்கையில் 2010ல் 707 ரன்கள் எடுத்ததே அதிகபட்சமாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இதற்காக பிசிசிஐ போஸ்டர் வெளியிட்டு வாழ்த்தியுள்ளது.
A new summit scaled overseas â— BCCI (@BCCI) November 22, 2026
Drop a ð to celebrate #TeamIndiaâs monumental feat ð#NZvIND pic.twitter.com/tPUVtrnQhD
Summary
India declares at 720 runs: Sets a record for the highest total scored on foreign soil!
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