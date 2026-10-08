இலங்கை டெஸ்ட் கேப்டன் பதவியில் இருந்து விலகிய தனஞ்சய டி சில்வா!
இலங்கை டெஸ்ட் கேப்டன் பதவியில் இருந்து தனஞ்சய டி சில்வா விலகியது குறித்து...
தனஞ்சய டி சில்வா - படம்: எக்ஸ் / ஐசிசி
இலங்கை டெஸ்ட் கேப்டன் பதவியில் இருந்து தனஞ்சய டி சில்வா (35 வயது) விலகியுள்ளதாக அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை ஐசிசி உறுதி செய்துள்ளது.
கடந்த ஜன. 2024ல் இலங்கை டெஸ்ட் அணிக்கு கேப்டனாக தனஞ்சய டி சில்வா நியமிக்கப்பட்டார். தற்போது இரண்டாண்டுகளில் தனது பதவியை துறந்துள்ளார்.
மொத்தமாக 18 டெஸ்ட் போட்டிகளில் கேப்டனாக பொறுப்பேற்ற தனஞ்சய டி சில்வா 7 போட்டிகளில் வென்றுள்ளார். 8 போட்டிகளிலும் தோல்வியும் 3 போட்டிகளில் சமனிலும் முடித்துள்ளார்.
கேப்டனாக இருக்கும்போது தனஞ்சய டி சில்வா 1,130 ரன்கள் குவித்துள்ளார். சராசரி 36.45ஆக இருந்தது. பந்துவீச்சில் 9 விக்கெட்டுகளையும் எடுத்திருந்தார்.
கடைசியாக இந்தியாவுடனான டெஸ்ட் தொடரில் 0-1 என இலங்கை தோல்வியுற்றது. இந்த நிலையில், தனஞ்சய டி சில்வா கூறியிருப்பதாவது:
அடுத்த தலைமுறையிடம் கேப்டன் பொறுப்பு செல்ல வேண்டுமென உண்மையாகவே விரும்புகிறேன். தொடர்ந்து வீரராக விளையாடுவேன் எனக் கூறியுள்ளார்.
இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியமும் இவரது சேவைக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளது. அடுத்ததாக பாகிஸ்தானுடன் இலங்கை கிரிக்கெட் அணி டி20 தொடரில் நாளை (அக்.9) மோதவிருக்கிறது.
News from Sri Lanka as a skipper steps down ðhttps://t.co/bDHUsKBsoa— ICC (@ICC) October 8, 2026
Summary
Sri Lanka’s Test captain, Dhananjaya de Silva, has decided to step down from the captaincy
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