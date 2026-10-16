ஓராண்டில் 16,340 பந்துகளுக்கு கீப்பிங்..! வியக்க வைக்கும் அலெக்ஸ் கேரியின் பணிச்சுமை!
டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் ஆஸ்திரேலிய விக்கெட் கீப்பர் அலெக்ஸ் கேரியின் பணிச் சுமை குறித்து...
ஆஸ்திரேலிய விக்கெட் கீப்பர் அலெக்ஸ் கேரி - AFP
ஆஸ்திரேலிய விக்கெட் கீப்பர் அலெக்ஸ் கேரியின் பணிச் சுமை பேசுபொருளாகியுள்ளது. ஓராண்டில் 16,000 பந்துகளுக்கும் அதிகமாக கீப்பிங் செய்துள்ளது பலரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
35 வயதாகும் அலெக்ஸ் கேரி இதான் தான் தோய்வடையவில்லை என்றும் கவனம் செலுத்துவதில் பிரச்னை இல்லை என்றும் பேட்டியளித்துள்ளார். அக்
டெஸ்ட், ஒருநாள், உள்ளூர் போட்டிகள் என ஆஸ்திரேலிய அணிக்காக விக்கெட் கீப்பராக இருக்கும் அலெக்ஸ் கேரியின் பணிச்சுமை பலரையும் ஆச்சரியப்படுத்தியுள்ளது.
டர்பனில் நடைபெற்ற தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட்டின் கடைசி நாளில் டைவ் அடித்து ஒரு கேட்ச் செய்து அசத்துவார். இவ்வளவு அதிகமாக கீப்பிங் செய்தும் அவரது உழைப்பு மாறாமல் இருப்பது ஆச்சரியம் அளிக்கிறது.
ஓராண்டில் மட்டுமே ஆஸ்திரேலிய 21 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளது. தற்போது 3 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடி வருகிறது. அடுத்தாண்டு ஆஷஸ் தொடரிலும் விளையாட இருக்கிறது.
கடந்த 12 மாதங்களில் மட்டுமே அலெக்ஸ் கேரி 16,340 பந்துகளுக்கு கீப்பிங் செய்துள்ளார். அதாவது அத்தனை முறை குனிந்து குனிந்து நிமிர்ந்துள்ளார். ஸ்குவாட் உடற்பயிற்சி போன்று அத்தனை முறை சலிக்காமல் செய்துள்ளார்.
இதெல்லாம் பயிற்சி மற்றும் உள்ளூர் போட்டிகளில் அல்லது ஒரு நாள் கிரிக்கெட்டில் கீப்பிங் அல்லாமலேயே 16,340 பந்துகளுக்கு கீப்பிங் செய்துள்ளார். இது குறித்து அலெக்ஸ் கேரி கூறியிருப்பதாவது:
பல போட்டிகள் விளையாடி இருக்கிறோம் என்ற எண்கள் எனக்குத் தெரிகிறது. ஆனால், இந்தப் போட்டிகளுக்கு முன்பாக இடைவெளி இருந்தது. இது ஒரு பிரச்னையாக எனக்குத் தெரியவில்லை. அனுபவம், களத்துக்கு வெளியேயான என் வாழ்க்கையில் ஒரு சமநிலையில் இருக்கிறது.
ஸ்லிப் ஃபீல்டிங்குடன் நான் பெரிதாக பேசுவதில்லை. போட்டியில் முழு கவனத்துடன் இருப்பேன். அப்படிதான் நான் விளையாடி வருகிறேன். பந்துவீச்சாளர் பந்துவீச முயற்சிக்கும் கண நேரம் போதுமானதாக இருக்கிறது. நான் எங்கு நிற்க வேண்டும் என்ற எனது செயல்பாடுகளில் கவனமாக இருப்பேன் என்றார்.
இந்தாண்டில்தான் அலெக்ஸ் கேரி 9 இன்னிங்ஸில் ஒருமுறை கூட 50 அடிக்காமல் விளையாடி வருகிறார். அதிகபட்சமாக 30 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் வரும் அக்.18ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது.
Summary
Labour of glove: Tireless Alex Carey embraces workload in Australia Wicket keeper
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