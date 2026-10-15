ஒரே டெஸ்ட்டின் மூலமாக 147 இடங்கள் முன்னேற்றம்..! மேத்யூ ரென்ஷாவின் சாதனை!
ஆஸ்திரேலிய வீரர் மேத்யூ ரென்ஷாவின் ஐசிசி தரவரிசை முன்னேற்றம் குறித்து...
சதம் அடித்த மகிழ்ச்சியில் மேத்யூ ரென்ஷா - படம்: ஏபி
ஆஸ்திரேலிய வீரர் மேத்யூ ரென்ஷாவின் ஐசிசி டெஸ்ட் தரவரிசையில் 147 இடங்கள் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளார். ஒரே டெஸ்ட்டில் மிகப்பெரிய இடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளார்.
டர்பனில் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட்டில் ஆஸ்திரேலியா 214 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.
இந்தப் போட்டியில் மேத்யூ ரென்ஷா முதல் இன்னிங்ஸில் 190 ரன்கள் குவித்தார். இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 82 ரன்கள் எடுத்தார்.
பேட்டிங் மட்டுமில்லாமல் பந்துவீச்சிலும் அசத்தினார். இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி வெற்றிக்கு வித்திட்டார். ஆட்ட நாயகன் விருதும் வென்றார்.
இந்த அபார ஆட்டத்தின் மூலமாக ஐசிசி தரவரிசையில் 147 இடங்கள் முன்னேறியுள்ளார். தற்போதைக்கு 49ஆவது இடத்தில் இருக்கிறார்.
முதல் நான்கு இடங்களில் ஹாரி புரூக், ஸ்டீவ் ஸ்மித், ஜோ ரூட், டிராவிஸ் ஹெட் ஆகியோர் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள்.
Summary
Durban triumph helps Aussie star Matthew Renshaw make big gains on icc Test rankings
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