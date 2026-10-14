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சிறந்த பந்துவீச்சாளர்களின் சாதனைப் பட்டியலில் இடம் பிடித்த ஜோஷ் ஹேசில்வுட்!

டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் புதிய சாதனை படைத்த ஜோஷ் ஹேசில்வுட் குறித்து...

Australia's Josh Hazlewood looks on following their victory in the first cricket test match against South Africa, in Durban, South Africa, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Themba Hadebe)

ஜோஷ் ஹேசில்வுட் - படம்: ஏபி

Updated On :

டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் ஆஸ்திரேலிய வேகப் பந்துவீச்சாளர் ஜோஷ் ஹேசில்வுட் புதிய சாதனை படைத்துள்ளார். அதிகமுறை 5 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தியவர்கள் பட்டியலில் டாப் 5ல் இடம் பிடித்துள்ளார்.

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட்டில் ஆஸ்திரேலிய அணி 214 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.

இந்தப் போட்டியில் ஹேசில்வுட் இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் தனது டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டின் தலைசிறந்த விளையாட்டை விளையாடினார். 6 விக்கெட்டுகள் எடுத்து வெற்றிக்கு வித்திட்டார்.

இதன் மூலம் அதிகமாக 5 விக்கெட்டுகள் எடுத்த, தற்போது விளையாடும் வேகப் பந்துவீச்சாளர்கள் வரிசையில் டாப் 5ல் இடம் பிடித்துள்ளார். முதலிடத்தில் மிட்செல் ஸ்டார்க் இருக்கிறார்.

அதிகமாக 5 விக்கெட்டுகள் எடுத்தவர்கள்

1. மிட்செல் ஸ்டார்க் - 19 முறை

2. ககிசோ ரபாடா - 17 முறை

3. ஜஸ்பிரீத் பும்ரா - 16 முறை

4. ஜோஷ் ஹேசில்வுட் - 15 முறை

5. பாட் கம்மின்ஸ் - 14 முறை

6. கெமர் ரோச் - 11 முறை

Summary

Josh Hazlewood climbs to fourth on the most fifers in test cricket current fast bowlers list!

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