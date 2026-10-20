கடைசி டி20: ஹர்மன்பிரீத் கௌர், ஷஃபாலி வர்மா அதிரடி; ஜிம்பாப்வேவுக்கு 217 ரன்கள் இலக்கு!
ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிரான கடைசி டி20 போட்டியில் முதலில் விளையாடிய இந்திய அணி 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 216 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
ஹர்மன்பிரீத் கௌர் - படம் : பிசிசிஐ
ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிரான கடைசி டி20 போட்டியில் முதலில் விளையாடிய இந்திய அணி 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 216 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
இந்தியா - ஜிம்பாப்வே இடையேயான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி ராய்பூரில் இன்று (அக்டோபர் 20) நடைபெற்று வருகிறது. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்து முதலில் விளையாடியது.
ஹர்மன்பிரீத் கௌர், ஷஃபாலி வர்மா அதிரடி!
டாஸ் வென்று முதலில் விளையாடிய இந்திய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களின் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 216 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
இந்திய அணியில் அதிரடியாக விளையாடிய ஹர்மன்பிரீத் கௌர் மற்றும் ஷஃபாலி வர்மா அரைசதம் விளாசி அசத்தினர். அதிரடியாக விளையாடிய ஹர்மன்பிரீத் கௌர் 41 பந்துகளில் 91 ரன்கள் எடுத்து கடைசி வரை களத்தில் இருந்தார். அதில் 10 பவுண்டரிகள் மற்றும் 5 சிக்ஸர்கள் அடங்கும். ஷஃபாலி வர்மா 37 பந்துகளில் 69 ரன்கள் எடுத்தார். அதில் 6 பவுண்டரிகள் மற்றும் 5 சிக்ஸர்கள் அடங்கும். அனுஷ்கா சர்மா 28 ரன்கள் எடுத்தார். மற்ற வீராங்கனைகள் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர்.
ஜிம்பாப்வே தரப்பில் பிலௌட் பிஸா 3 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார். சிபாண்டா, டெண்டாய் மகுசா மற்றும் நியாஷா குவான்ஷுரா தலா ஒரு விக்கெட்டினைக் கைப்பற்றினர்.
217 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி ஜிம்பாப்வே அணி விளையாடி வருகிறது.
Summary
Batting first in the last T20I against Zimbabwe, the Indian team scored 216 runs for the loss of 7 wickets.
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