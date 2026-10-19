சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் ஷஃபாலி வர்மா புதிய சாதனை!
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணியின் துணைக் கேப்டன் ஷஃபாலி வர்மா புதிய சாதனை படைத்துள்ளார்.
படம் | பிசிசிஐ
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணியின் துணைக் கேப்டன் ஷஃபாலி வர்மா புதிய சாதனை படைத்துள்ளார்.
இந்தியா - ஜிம்பாப்வே இடையேயான இரண்டாவது டி20 போட்டி நேற்று (அக்டோபர் 18) நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் இந்திய அணி ஜிம்பாப்வேவை 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம், 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரையும் இந்திய அணி 2-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியது.
நேற்றையப் போட்டியில் 103 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற எளிய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணி 8.5 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டி வெற்றி பெற்றது. இந்திய அணியில் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய துணைக் கேப்டன் ஷஃபாலி வர்மா 25 பந்துகளில் 55 ரன்கள் எடுத்தார். அதில் 6 பவுண்டரிகள் மற்றும் 4 சிக்ஸர்கள் அடங்கும்.
நேற்றைய ஆட்டத்தில் 55 ரன்கள் எடுத்ததன் மூலம் சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் ஓராண்டில் அதிக ரன்கள் குவித்த வீராங்கனை என்ற சாதனையை ஷஃபாலி வர்மா படைத்தார். அவர் இந்த ஆண்டில் மட்டும் சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் 922 ரன்கள் எடுத்துள்ளார்.
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் ஓராண்டில் அதிக ரன்கள் குவித்த வீராங்கனைகள்
ஷஃபாலி வர்மா - 922 ரன்கள் (2026)
லாரா வோல்வர்ட் - 824 ரன்கள் (2026)
ஸ்மிருதி மந்தனா - 821 ரன்கள் (2026)
நடாஷா மைல்ஸ் - 800 ரன்கள் (2026)
ஈஷா ஓஷா - 779 ரன்கள் (2025)
யாஷ்மின் தஸ்வானி - 779 (2026)
Summary
Indian team vice-captain Shafali Verma has set a new record in international T20 cricket.
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