டி20 கிரிக்கெட்டில் அச்சமின்றி விளையாடுவதே எங்கள் நோக்கம்: ஷஃபாலி வர்மா
டி20 கிரிக்கெட்டில் அச்சமின்றி விளையாடுவதே இந்திய அணியின் நோக்கம் என துணைக் கேப்டன் ஷஃபாலி வர்மா தெரிவித்துள்ளார்.
ஷஃபாலி வர்மா - படம் | AP
டி20 கிரிக்கெட்டில் அச்சமின்றி விளையாடுவதே இந்திய அணியின் நோக்கம் என துணைக் கேப்டன் ஷஃபாலி வர்மா தெரிவித்துள்ளார்.
இந்திய மகளிரணியின் கேப்டனாக செயல்பட்டு வந்த ஹர்மன்பிரீத் கௌர் அண்மையில் அவரது கேப்டன் பொறுப்பிலிருந்து விலகினார். இதனையடுத்து, அணியின் புதிய கேப்டனாக ஸ்மிருதி மந்தனாவும், துணைக் கேப்டனாக ஷஃபாலி வர்மாவும் நியமிக்கப்பட்டனர்.
ஸ்மிருதி மந்தனா தலைமையிலான இந்திய அணி ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிரான முதல் இருதரப்பு தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையே 3 டி20 மற்றும் 3 ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடர்கள் நடைபெறவுள்ளன. முதலில் டி20 தொடர் நடைபெறுகிறது. முதல் டி20 போட்டி நாளை (அக்டோபர் 16) ராய்பூரில் நடைபெறுகிறது.
இந்த நிலையில், டி20 கிரிக்கெட்டில் அச்சமின்றி விளையாடுவதே இந்திய அணியின் நோக்கம் என துணைக் கேப்டன் ஷஃபாலி வர்மா தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக அவர் பேசியதாவது: அடுத்தாண்டின் தொடக்கத்தில் அறிமுக சாம்பியன்ஸ் டிராபி கிரிக்கெட் தொடர் இந்தியாவில் நடைபெறவுள்ளது. நாங்கள் அந்த தொடர் குறித்து ஆலோசனை செய்துள்ளோம். ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிரான தொடரிலிருந்து அச்சமின்றி புத்திசாலித்தனமான கிரிக்கெட்டினை விளையாடுவதே எங்களது நோக்கம். இது குறித்து நாங்கள் நிறைய ஆலோசனை செய்துவிட்டோம். அதனால், அனைவருக்கும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது தெரியும். ஒவ்வொரு தொடரிலிந்தும் நாங்கள் எங்களை தொடர்ச்சியாக மேம்படுத்திக் கொண்டே வருகிறோம் என்றார்.
Summary
Vice-captain Shafali Verma said that the aim of the Indian team is to play fearlessly in T20 cricket.
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