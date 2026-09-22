இதைவிட பெரிய உணர்வு எதுவும் இருக்க முடியாது: ஷஃபாலி வர்மா
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்றது குறித்து இந்திய அணியின் தொடக்க வீராங்கனை ஷஃபாலி வர்மா பேசியுள்ளார்.
ஷஃபாலி வர்மா, ஸ்மிருதி மந்தனா - படம் | பிசிசிஐ
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்றது குறித்து இந்திய அணியின் தொடக்க வீராங்கனை ஷஃபாலி வர்மா பேசியுள்ளார்.
20-வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி ஜப்பானில் நடைபெற்று வருகிறது. அதில், கிரிக்கெட்டில் இந்திய மகளிரணி தங்கப் பதக்கம் வென்று அசத்தியுள்ளது. இறுதிப்போட்டியில் இலங்கையை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றதுடன், நடப்பு ஆசியப் போட்டியில் இந்தியாவுக்கான முதல் தங்கப் பதக்கத்தை இந்திய மகளிரணி வென்று கொடுத்துள்ளது.
இந்த நிலையில், ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்றது குறித்து இந்திய அணியின் தொடக்க வீராங்கனை ஷஃபாலி வர்மா பேசியுள்ளார்.
இது தொடர்பாக போட்டி நிறைவடைந்த பிறகு அவர் பேசியதாவது: நம்முடைய தேசியக் கொடி உயரப் பறப்பதை உறுதி செய்வதற்காகவே நாங்கள் விளையாடினோம். அதைக் காட்டிலும் வேறு எந்தவொரு பெரிய உணர்வும் இருந்துவிட முடியாது.
நமது தேசியக் கொடியை உயர பறக்க வைப்பதே எங்களது இலக்காக இருந்தது. அதனால், தங்கப் பதக்கம் வென்றது மிகுந்த மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. இந்த வெற்றியைக் கொண்டாட அணியில் உள்ள அனைவரும் இரவு உணவு விருந்துக்கு செல்லவுள்ளோம். இந்தியா வந்தடைந்தவுடன் எங்களது குடும்பத்துடன் இணைந்து இந்த வெற்றியைக் கொண்டாடுவோம் என்றார்.
Summary
Indian team opener Shafali Verma has spoken about winning the gold medal at the Asian Games.
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