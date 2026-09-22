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ஒலிம்பிக்கில் தங்கப் பதக்கம் வெல்லும் மிகப் பெரிய சவால் காத்திருக்கிறது: ஸ்மிருதி மந்தனா

ஒலிம்பிக்கில் தங்கப் பதக்கம் வெல்லும் மிகப் பெரிய சவால் காத்திருப்பதாக இந்திய அணியின் துணைக் கேப்டன் ஸ்மிருதி மந்தனா தெரிவித்துள்ளார்.

Smriti Mandhana

ஸ்மிருதி மந்தனா - படம் | பிசிசிஐ

Published On :

ஒலிம்பிக்கில் தங்கப் பதக்கம் வெல்லும் மிகப் பெரிய சவால் காத்திருப்பதாக இந்திய அணியின் துணைக் கேப்டன் ஸ்மிருதி மந்தனா தெரிவித்துள்ளார்.

ஆசியப் போட்டி கிரிக்கெட்டில் இலங்கைக்கு எதிரான இறுதிப்போட்டியில் இந்திய அணி 147 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்று தங்கப் பதக்கம் வென்றது. இந்திய அணியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஸ்மிருதி மந்தனா 45 பந்துகளில் 79 ரன்கள் எடுத்து அசத்தினார்.

இந்த நிலையில், இந்திய அணிக்கு அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகள் சிறப்பாக செயல்பட்டு ஒலிம்பிக்கில் தங்கப் பதக்கம் வெல்லும் சவால் காத்திருப்பதாக ஸ்மிருதி மந்தனா தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் பேசியதாவது: ஆசியப் போட்டிகளை ஒப்பிடும்போதும், உலக அளவிலான சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் சவால்கள் அதிகம் இருப்பதாக உணர்கிறேன். உலகக் கோப்பை அல்லது ஒலிம்பிக்கில் வெல்வது போன்ற மிகப் பெரிய சவால்கள் அடுத்தடுத்து உள்ளன. அதனால் தொடர்ச்சியாக ஒரு அணியாக எங்களை மேம்படுத்திக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஆசியப் போட்டியின் வெற்றியிலேயே நாங்கள் தங்கிவிட முடியாது.

அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு எங்களுடைய கடின உழைப்பைக் கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறது. அப்படி செய்தால், ஒலிம்பிக்கில் தங்கப் பதக்கம் வெல்வதற்கான சிறப்பான இடத்தில் இருப்போம். நடப்பு ஆசியப் போட்டியில் இந்தியாவுக்காக முதல் தங்கப் பதக்கத்தை வென்று கொடுத்தது மிகுந்த மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. இந்தியா தொடர்ந்து பல பதக்கங்களை வெல்ல வேண்டும் என்றார்.

ஒலிம்பிக் போட்டிகள் வருகிற 2028 ஆம் ஆண்டு லாஸ் ஏஞ்சலிஸில் நடைபெறவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Indian team vice-captain Smriti Mandhana has stated that a massive challenge awaits in the quest to win an Olympic gold medal.

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