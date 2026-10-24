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மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு தலைமைப் பயிற்சியாளராக கைரன் பொல்லார்ட் நியமனம்!

ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு தலைமைப் பயிற்சியாளராக கைரன் பொல்லார்ட் நியமிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து...

Kieron Pollard

கைரன் பொல்லார்ட் - படம்: எக்ஸ் / மும்பை இந்தியன்ஸ்

Updated On :

ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு தலைமைப் பயிற்சியாளராக கைரன் பொல்லார்ட் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதனால், மும்பை இந்தியன்ஸ் ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மூன்று ஐபிஎல் கோப்பைகளை வென்றுகொடுத்த மஹிலா ஜெயவர்தனே சமீபத்தில் பதவி விலகிய நிலையில் இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் ஐந்து முறை கோப்பை வென்றுள்ளது. சிஎஸ்கேவும் ஐந்து முறை கோப்பை வென்றுள்ளது.

சமீபத்தில் சிஎஸ்கேவின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் பதவி விலகி, ஜகீர் கான் நியமிக்கப்பட்டார். தற்போது, அதே போல மும்பையில் மஹிலா ஜெயவர்தனே விலகி, கைரன் பொல்லார்ட் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு தலைசிறந்த ஆல்ரவுண்டராக இருந்த பொல்லார்டு பேட்டிங் பயிற்சியாளராக இருந்து வந்தார். தற்போது, தலைமைப் பயிற்சியாளராக பதவி உயர்வு பெற்றுள்ளார்.

கடந்த 16 ஆண்டுகளாக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் இணைந்து பங்காற்றி வருகிறார். இந்த சிறந்த முடிவுக்கு மும்பை ரசிகர்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள்.

Summary

Kieron Pollard appointed as head coach of Mumbai Indians!

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