மும்பை இந்தியன்ஸ் பேட்டிங் பயிற்சியாளராக ராபின் உத்தப்பா நியமனம்!
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் புதிய பயிற்சியாளர்கள் பற்றி...
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் புதிய பயிற்சியாளர்கள் - X | Mumbai Indians
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் பேட்டிங் பயிற்சியாளராக ராபின் உத்தப்பா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
ஐபிஎல் தொடரில் அதிக முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்ற அணிகளில் ஒன்றான மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி கடந்த சில சீசன்களாக மிகவும் சராசரியாக விளையாடி வருகின்றது.
அடுத்தாண்டு ஐபிஎல் சீசனுக்கான ஏலம் தொடங்குவதற்கு முன்பாக அணி நிர்வாகங்கள் அனைத்தும் அணியில் தங்களுக்குத் தேவையான மாற்றங்களை செய்து வருகின்றன.
இந்த நிலையில், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் மஹேலா ஜெயவர்த்தனே உள்பட அனைத்து பயிற்சியாளர்களும் விடுவிக்கப்பட்டனர்.
தொடர்ந்து மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராக மேற்கிந்தியத் தீவுகள் நாட்டைச் சேர்ந்த கைரன் பொல்லார்டு நியமிக்கப்பட்டார்.
இந்த நிலையில், பேட்டிங் பயிற்சியாளராக இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் ராபின் உத்தப்பா, பந்துவீச்சுப் பயிற்சியாளராக மிட்செல் மெக்லெனகன், ஃபீல்டிங் பயிற்சியாளராக டிகே திலீப், பந்துவீச்சு மேம்பாட்டு பயிற்சியாளராக தவால் குல்கர்னி ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டிருப்பதாக வெள்ளிக்கிழமை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Mumbai Indians today announced the appointment of Robin Uthappa as Batting Coach, Mitchell McClenaghan as Bowling Coach, T. Dilip as Fielding Coach and Dhawal Kulkarni as Development Bowling Coach for the upcoming IPL 2027 season.— Mumbai Indians (@mipaltan) October 30, 2026
They will join Head Coach Kieron Pollard asâ¦ pic.twitter.com/NwNvtou8eT
முன்னதாக, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பயிற்சியாளர்கள் குழு முழுவதும் கலைக்கப்பட்டு, புதிய பயிற்சியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Robin Uthappa appointed as Mumbai Indians' batting coach!
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