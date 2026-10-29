சிஎஸ்கேவைத் தொடர்ந்து... முழுமையாக கலைக்கப்பட்ட மும்பை இந்தியன்ஸ் பயிற்சியாளர்கள் குழு!
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸைத் தொடர்ந்து மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் பயிற்சியாளர்கள் குழுவும் முழுமையாக கலைக்கப்பட்டுள்ளது.
லாசித் மலிங்கா
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸைத் தொடர்ந்து மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் பயிற்சியாளர்கள் குழுவும் முழுமையாக கலைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரில் அதிக முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்ற அணிகளான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் கடந்த சில சீசன்களாக மிகவும் சராசரியாக விளையாடி வருகின்றன.
அடுத்தாண்டு ஐபிஎல் சீசனுக்கான ஏலம் தொடங்குவதற்கு முன்பாக அணி நிர்வாகங்கள் அனைத்தும் அணியில் தங்களுக்குத் தேவையான மாற்றங்களை செய்து வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் பொறுப்பிலிருந்து ஸ்டீஃபன் பிளெமிங் விலகினார். அணியின் புதிய தலைமைப் பயிற்சியாளராக ஜாகீர் கான் நியமிக்கப்பட்டார். அதன் பின், சிஎஸ்கேவின் பயிற்சியாளர்கள் குழுவில் இடம்பெற்ற மற்ற பயிற்சியாளர்களும் அவர்களது பொறுப்பிலிருந்து நீக்கப்பட்டனர்.
Mumbai Indians today announced that Lasith Malinga, Paras Mhambrey and Carl Hopkinson will be moving on from their respective roles in the menâs team coaching setup, thanking each of them for their commitment, contribution and service to the franchise.— Mumbai Indians (@mipaltan) October 29, 2026
Their commitment, theâ¦ pic.twitter.com/p9KSoPTJMT
இந்த நிலையில், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் பயிற்சியாளர்கள் குழுவும் முழுமையாக கலைக்கப்பட்டுள்ளது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராக செயல்பட்டு வந்த மஹேலா ஜெயவர்த்தனே அந்த பொறுப்பிலிருந்து விலகிய நிலையில், அணியின் புதிய தலைமைப் பயிற்சியாளராக கைரன் பொல்லார்டு நியமிக்கப்பட்டார்.
தற்போது மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் பந்துவீச்சு பயிற்சியாளர்களான லாசித் மலிங்கா மற்றும் பராஸ் மாம்ப்ரே அவர்களது பயிற்சியாளர்கள் பொறுப்பிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர். ஃபீல்டிங் பயிற்சியாளரான கார்ல் ஹாப்கின்சனும் அவரது பயிற்சியாளர் பொறுப்பிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார்.
இது தொடர்பாக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி நிர்வாகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் பயிற்சியாளர்கள் குழுவிலிருந்து லாசித் மலிங்கா, பராஸ் மாம்ப்ரே மற்றும் கார்ல் ஹாப்கின்சன் விலகுகின்றனர். இத்தனை சீசன்களாக அவர்கள் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் வளர்ச்சிக்காக மிக முக்கியப் பங்காற்றியுள்ளனர். அவர்களது சிறப்பான பங்களிப்புக்கு எங்களது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
Following Chennai Super Kings, the coaching staff of the Mumbai Indians team has also been completely disbanded.
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