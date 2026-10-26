சொந்த மண்ணில் நியூசிலாந்து அணியின் தோல்விக்கு காரணம் இதுதான்: மைக்கேல் பிரேஸ்வெல்
இந்தியாவுக்கு எதிராக நியூசிலாந்து அணி அதன் சொந்த மண்ணில் தொடர்ச்சியாக இரண்டு போட்டிகளில் தோல்விடைந்தது குறித்து அந்த அணி வீரர் மைக்கேல் பிரேஸ்வெல் பேசியுள்ளார்.
படம் | நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் (எக்ஸ்)
இந்தியாவுக்கு எதிராக நியூசிலாந்து அணி அதன் சொந்த மண்ணில் தொடர்ச்சியாக இரண்டு போட்டிகளில் தோல்விடைந்தது குறித்து அந்த அணி வீரர் மைக்கேல் பிரேஸ்வெல் பேசியுள்ளார்.
இந்திய அணி நியூசிலாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 5 டி20, 5 ஒருநாள் மற்றும் இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட தொடர்களில் விளையாடுகிறது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டி20 தொடர் முதலில் நடைபெற்று வருகிறது. இதுவரை இரண்டு போட்டிகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், இரண்டு போட்டிகளிலும் இந்திய அணி வெற்றி பெற்று தொடரில் 2-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகிக்கிறது.
இந்த நிலையில், டெத் ஓவர்களில் இந்திய அணியின் பந்துவீச்சாளர்கள் நியூசிலாந்து வீரர்களுக்கு அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தியதாக நியூசிலாந்து அணியின் ஆல்ரவுண்டர் மைக்கேல் பிரேஸ்வெல் தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக அவர் பேசியதாவது: இந்திய அணியின் பந்துவீச்சாளர்கள் டெத் ஓவர்களில் எங்களை அழுத்ததில் வைத்திருந்தாக நினைக்கிறேன். முதல் இரண்டு போட்டிகளுமே அதிக இலக்கை நோக்கி விளையாடப்பட்ட போட்டிகள். இந்த இரண்டு போட்டிகளிலுமே இந்திய அணி எங்களைவிட சற்று வித்தியாசமாக செயல்பட்டு வெற்றி பெற்றார்கள்.
இந்திய அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர்களான சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் அபிஷேக் சர்மா அணிக்கு அதிரடியான தொடக்கத்தைத் தருகிறார்கள். பவர்பிளேவில் அவர்கள் அதிக ரன்கள் குவிக்கிறார்கள். மிடில் ஓவர்களில் நாங்கள் ரன்களைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். முதல் இரண்டு போட்டிகளிலிருந்து நிறைய நேர்மறையான விஷயங்கள் கிடைத்துள்ளன. மூன்றாவது டி20 போட்டிக்காக காத்திருக்கிறோம் என்றார்.
Summary
New Zealand player Michael Bracewell has spoken about his team's consecutive defeats against India on home soil.
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