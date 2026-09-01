The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
விஜய் பிரதமராவது தவெகவினர் ஆசை; சீரியஸாக எடுக்க வேண்டாம்! பெ. சண்முகம்மேட்டூர் அணை வரலாற்றில் செப்டம்பர் மாதத்தில் திறக்கப்படுவது இதுவே 4வது முறை!இனி நியாய விலைக் கடைகளில் ரூ.35-க்கு வெங்காயம் விற்பனை! ஆனால்?நேபாள வெள்ளம்! பலி 1,000-ஐ கடந்தது! 3,900 பேரை தேடும் பணி தீவிரம்! மேட்டூர் அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறந்துவைத்தார் முதல்வர் விஜய்!ரஷியா, சீன அதிபர்களுடன் பிரதமர் மோடி சந்திப்புபுகைப்படம் எடுக்கும் வசதி இல்லாத கைப்பேசிக்கு தடையில்லை: அமைச்சர்சென்னையில் வணிகப் பயன்பாட்டு சிலிண்டர் விலை உயர்வுதமிழ்நாட்டில் சுங்கச் சாவடிகளில் இன்று முதல் கட்டணம் உயர்வு!

ஆப்கானிஸ்தான் தொடரிலிருந்து ஹார்திக் பாண்டியா விலகல்?

ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான டி20 தொடரில் இந்திய நட்சத்திர வீரர் ஹார்திக் பாண்டியா விளையாடுவதில் சந்தேகம்...

ஹார்திக் பாண்டியா.

Published On :1 செப்டம்பர் 2026, 1:13 pm IST

ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான டி20 தொடரில் இந்திய அணியின் நட்சத்திர ஆல்ரவுண்டர் ஹார்திக் பாண்டியா விளையாடுவதில் சந்தேகம் எழுந்திருக்கிறது.

இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் ஆப்கானிதான் அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடவிருக்கிறது. இந்தத் தொடர் வருகிற செப். 13 ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. மூன்று போட்டிகளும் தில்லியில் உள்ள அருண் ஜேட்லி கிரிக்கெட் திடலில் நடைபெறுகின்றன.

ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் நடத்தும் போட்டிகள் அனைத்தும் பாதுகாப்பு குறைபாடுகள் காரணமாக துபை போன்ற பொதுவான கிரிக்கெட் திடல்களிலேயே நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதனால், ஆப்கானிஸ்தான் - இந்தியா மோதும் போட்டிகள் இந்தியாவிலேயே நடத்தத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ஆப்கானிஸ்தான் போட்டியை நடத்தும் நாடாகவும், இந்திய அணி வெளிநாட்டு அணியாகவும் களமிறங்குகிறது.

இந்தத் தொடருக்கு இன்னும் இரண்டு வாரங்களே இருக்கும் நிலையில், இந்திய அணியில் நட்சத்திர ஆல்ரவுண்டர் ஹார்திக் பாண்டியா தொடரில் பங்கேற்பதில் சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.

32 வயதான ஹார்திக் பாண்டியா கடந்த மே மாதம் 24 ஆம் தேதி ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக கடைசியாக விளையாடியிருந்தார். அதன்பின், கால் தசைப்பிடிப்பு காரணமாக எந்தவொரு போட்டியிலும் விளையாடவில்லை.

இந்திய அணிக்காக அவர் கடைசியாக மார்ச் 8 ஆம் தேதி நடைபெற்ற டி20 உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் விளையாடியிருந்தார்.

இந்திய மண்ணில் நடைபெற்ற ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரைத் தவறவிட்ட பாண்டியா, அயர்லாந்து, இங்கிலாந்துக்கு எதிரான தொடர்களையும் தவறவிட்டார். அவரின் காயம், சர்வதேசப் போட்டிகளில் விளையாடுவதை மேலும் தாமதப்படுத்தியுள்ளது.

உலகளவில் குறிப்பிடத்தக்க சிறந்த ஆல்ரவுண்டர்களில் ஒருவரான ஹார்திக் பாண்டியா, 138 சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 9 அரைசதங்கள் உள்பட 2,288 ரன்களையும், 114 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றியுள்ளார். மேலும், சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் 2,000 ரன்கள், 100 விக்கெட்டுகள் என்ற சாதனையைப் படைத்த 5 வீரர்களில் ஒருவர் என்ற பெருமையையும் பெற்றுள்ளார்.

Summary

Hardik Pandya's return to international cricket is poised to face another roadblock, as a late leg niggle derailed his plans at the BCCI Centre of Excellence (CoE) and puts the all-rounder on the back foot for the three-match T20I series against Afghanistan.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

இந்தியாவுடனான டி20 தொடா்: ஆப்கன் கேப்டன் இப்ராஹிம் ஜத்ரன்

இந்தியாவுடனான டி20 தொடா்: ஆப்கன் கேப்டன் இப்ராஹிம் ஜத்ரன்

இந்தியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடருக்கான ஆப்கானிஸ்தான் அணி அறிவிப்பு!

இந்தியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடருக்கான ஆப்கானிஸ்தான் அணி அறிவிப்பு!

இந்திய வீரர்களுடன் செல்ஃபி எடுத்த ரசிகர்கள்! | SL v IND |

இந்திய வீரர்களுடன் செல்ஃபி எடுத்த ரசிகர்கள்! | SL v IND |

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் முடிக் காணிக்கை செலுத்திய ஹார்திக் பாண்டியா!

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் முடிக் காணிக்கை செலுத்திய ஹார்திக் பாண்டியா!

விடியோக்கள்

சினிமாவில் எழுத்தாளர்களின் நிலை என்ன? விளக்கும் திரை எழுத்தாளர் பொன். பார்த்திபன் | Kollywood

சினிமாவில் எழுத்தாளர்களின் நிலை என்ன? விளக்கும் திரை எழுத்தாளர் பொன். பார்த்திபன் | Kollywood

நேபாளம் செல்லும் முன்...? | Nepal | Nepal Flood | Nepal Floods | Pilgrims |

நேபாளம் செல்லும் முன்...? | Nepal | Nepal Flood | Nepal Floods | Pilgrims |