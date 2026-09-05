சுருண்டது பாகிஸ்தான்: இந்தியா அபாரம்
பாகிஸ்தானை 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி அபார வெற்றிபெற்றது இந்தியா.
வெற்றி மகிழ்ச்சியில் இந்திய அணியினா்.
ஆசியக் கோப்பை மகளிா் டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் பாகிஸ்தானை 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி அபார வெற்றிபெற்றது இந்தியா.
யுஏஇ நாட்டின் துபை நகரில் ஆசியக் கோப்பை மகளா் டி20 கிரிக்கெட் போட்டி நடைபெறுகிறது. இதன் குரூப் ஏ பிரிவு ஆட்டத்தில் நடப்பு சாம்பியன் இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகள் சனிக்கழமை ஆடின. டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் பேட்டிங்கை தோ்வு செய்தது.
சுருண்டது பாகிஸ்தான் 55/10: பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கி பாகிஸ்தான் வீராங்கனைகளால் இந்திய பௌலிங்கை சமாளிக்க முடியாமல் திணறினா். அந்த அணி 18.1 ஓவா்களில் வெறும் 55/10 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. முனிபா அலி 13, ஷவல் ஜுல்பிகா் 14 ரன்களை எடுத்தனா்.
பிரேமா, ஸ்ரீசரணி அபாரம்; பௌலிங்கில் இந்திய தரப்பில் பிரேமா ரவாத், ஸ்ரீ சரணி தலா 3 விக்கெட்டையும், தீப்தி சா்மா 2 விக்கெட்டையும் வீழ்த்தினா்.
இந்தியா 57/3 வெற்றி: எளிதாக இலக்குடன் களமிறங்கிய இந்திய அணியில் ஷபாலி 12, ஸ்மிருதி மந்தனா 9, பிரதிகா 4 ரன்களுடன் பெவிலியன் திரும்பினா். கேப்டன் ஹா்மன்ப்ரீத் கௌா் 18, தீப்தி சா்மா 12 ரன்களுடன் அணியை வெற்றிப் பாதைக்கு அழைத்துச் சென்றனா்.
8.4 ஓவா்களில் இந்தியா 57/3 ரன்களுடன் பாகிஸ்தானை 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வென்றது. புள்ளிகள் பட்டியலில் 6 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் உள்ளது இந்தியா. ஸ்ரீ சரணி ஆட்டநாயகி விருதைப் பெற்றாா்.
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