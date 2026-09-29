காலிறுதியில் மழை ஆட்டம்... அரையிறுதியில் இலங்கையை எதிர்கொள்கிறது இந்தியா!
ஆசிய விளையாட்டு அரையிறுதியில் இலங்கையை எதிர்கொள்ளவிருக்கும் இந்திய அணியைப் பற்றி...
இந்திய அணியினர்.
நேபாளம் - இலங்கை அணிகள் மோதவிருந்த காலிறுதிப் போட்டி மழையால் ரத்து செய்யப்பட்டதால், அரையிறுதியில் இந்தியா - இலங்கை அணிகள் மோதவிருக்கின்றன.
ஜப்பானின் அய்ச்சி - நாகோயாவில் 20-வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அதில், கிரிக்கெட்டில் நேற்று (செப். 28) நடைபெறவிருந்த காலிறுதிப் போட்டியில் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய அணி, ஆப்கனை எதிர்கொள்வதாக இருந்தது. ஆனால், மழை காரணமாக இந்தப் போட்டி காசு சுண்டப்படாமலேயே கைவிடப்பட்டது.
கௌதம் கம்பீர் தலைமையிலான இந்திய அணி சொந்த மண்ணில் மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வரும் வேளையில், வி.வி.எஸ். லக்ஷ்மன் தலைமையிலான இந்திய ஜூனியர் அணி ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிக்காக ஜப்பானில் பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில், நேபாளம் - இலங்கை அணிகள் மோதவிருந்த காலிறுதிப் போட்டி காசு சுண்டாமலேயே மழையால் கைவிடப்பட்டதால் ஐசிசி தரவரிசை அடிப்படையில் இலங்கை அணி நேரடியாக அரையிறுதிக்குத் தகுதிபெற்றது.
இதனால், டி20-ல் நம்பர் 1 அணியான இந்திய அணியை இலங்கை அணி எதிர்கொள்ளவிருக்கிறது.
முன்னதாக, மழை காரணமாக பாகிஸ்தான் - ஹாங் காங் இடையிலான முதல் காலிறுதிப் போட்டியும் கைவிடப்பட்டது. தவரிசை அடிப்படையில் பாகிஸ்தான் அணி அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றது. இந்தியாவின் போட்டி உள்பட நான்கு காலிறுதிப் போட்டிகளும் மழையால் கைவிடப்பட்டுள்ளன.
Summary
The Asian Games men's cricket semi-final line-up is now confirmed after rain washed out all four quarter-finals. India will face Sri Lanka, while Pakistan will take on Bangladesh.
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