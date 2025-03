ஐபிஎல் தொடரில் சுனில் நரைன் புதிய சாதனை!

🚨 Milestone alert!



Sunil Narine departs for an entertaining 44 (26) but not before completing 1️⃣0️⃣0️⃣ sixes in the #TATAIPL 🔥



Updates ▶ https://t.co/C9xIFpQDTn#KKRvRCB | @KKRiders pic.twitter.com/N5mzYlHz8q