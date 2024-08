காலிறுதியில் தோல்வியுற்றார் ரீதிகா ஹூடா! வெண்கலம் வாய்ப்பிருக்கிறது!

🤼‍♀️ Reetika Hooda faces setback in Paris. Falls to world #1 Aiperi Kyzy 1-1 (criteria) in 76kg quarterfinal.



Last point rule favored Kyzy



But it's not over! 👀 Reetika could enter repechage if Kyzy reaches final.#Paris2024 #ParisOlympics2024 #Olympics pic.twitter.com/FgM6pdVNMl