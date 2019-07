ராணுவப் பணி: தோனிக்கு 'சல்யூட்' அடித்த மே.இ.தீவுகள் வீரர்!

ராணுவப் பணியில் ஈடுபடும் தோனிக்கு மே.இ.தீவுகள் அணியின் வேகப்பந்துவீச்சாளர் ஷெல்டன் காட்ரல் பாராட்டு தெரிவித்தார். ஜமைக்கா பாதுகாப்புத்துறை வீரராக பணியாற்றி வரும் ஷெல்டன் காட்ரல், தோனி குறித்து தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டதாவது:

மகேந்திர சிங் தோனி, கிரிக்கெட்டில் களத்துக்கு உள்ளேயும், வெளியிலும் சிறந்த முன் உதாரணமாகத் திகழ்கிறார். அவரது தேசப்பற்று மிகச்சிறப்பானதாக உள்ளது என்றார்.

This man is an inspiration on the cricket field. But he is also a patriot and a man that gives to his country beyond duty. I have been at home in Jamaica with my boys these past weeks and had time to reflect (1/2)