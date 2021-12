மகளிர் கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பை: அட்டவணை வெளியீடு

நியூசிலாந்தில் அடுத்த வருடம் மகளிர் 50 ஓவர் உலகக் கோப்பைப் போட்டி நடைபெறுகிறது.

மார்ச் 4 முதல் தொடங்கும் மகளிர் உலகக் கோப்பைக்கான அட்டவணையை ஐசிசி வெளியிட்டுள்ளது.

31 நாள்களுக்கு ஆறு நகரங்களில் 31 ஆட்டங்கள் நடைபெற்றவுள்ளன. நியூசிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து, தென்னாப்பிரிக்கா, இந்தியா, வங்கதேசம், பாகிஸ்தான், மேற்கிந்தியத் தீவுகள் என 8 அணிகள் இப்போட்டியில் பங்கேற்கின்றன. 8 அணிகளும் இதர அணிகளுடன் ஒரு முறை மோதும் விதத்தில் லீக் ஆட்டங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. புள்ளிகள் பட்டியலில் முதல் நான்கு இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்குத் தகுதி பெறும். ஏப்ரல் 3 அன்று இறுதிச்சுற்று ஆட்டம் நடைபெறவுள்ளது.

இந்திய அணியின் உலகக் கோப்பை ஆட்டங்கள்

vs பாகிஸ்தான், மார்ச் 6

vs நியூசிலாந்து, மார்ச் 10

vs மே.இ. தீவுகள், மார்ச் 12

vs இங்கிலாந்து, மார்ச் 16

vs ஆஸ்திரேலியா, மார்ச் 19

vs வங்கதேசம், மார்ச் 22

vs தென்னாப்பிரிக்கா, மார்ச் 27