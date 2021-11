டி வில்லியர்ஸ் ஓய்வுக்கு விடியோ; கிழித்துத் தொங்கவிடும் ரசிகர்கள்: அவானாவுக்கு இதெல்லாம் தேவையா?

தென் ஆப்பிரிக்க கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் ஏபி டி வில்லியர்ஸ் ஓய்வுக்கு வாழ்த்து கூறுவதாக அவரை போல்டாக்கிய விடியோவை பதிவிட்ட பர்விந்தர் அவானாவை ரசிகர்கள் விமர்சித்து வருகின்றனர்.

சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஏற்கெனவே ஓய்வு பெற்ற டி வில்லியர்ஸ், அனைத்து ரக கிரிக்கெட்டிலிருந்தும் ஓய்வு பெறுவதாக வெள்ளிக்கிழமை அறிவித்தார். கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு இது பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது. குறிப்பாக ஐபிஎல் கிரிக்கெட்டில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்காக தொடர்ச்சியாக சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ரசிகர்களை மகிழ்வித்து வந்ததால், இந்தியர்களிடையே மிகுந்த ஏமாற்றம் தென்பட்டது.

இதையும் படிக்க | பிரபல வீரர் டி வில்லியர்ஸ் ஓய்வு அறிவிப்பு

இதையடுத்து, அவருக்கு வாழ்த்துகள் குவியத் தொடங்கின. இதன் பகுதியாக இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் பர்விந்தர் அவானாவும் டி வில்லியர்ஸ் ஓய்வுக்கு வாழ்த்து கூறுவதாக நினைத்து ஐபிஎல் கிரிக்கெட்டில் அவரை ஒருமுறை போல்டாக்கிய விடியோவை ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவேற்றம் செய்துவிட்டார். முடிந்தது கதை.

Thank you @ABdeVilliers17 for your contribution to cricket. pic.twitter.com/orFEXsFjnB