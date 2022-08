ஒருநாள் உலகக் கோப்பைக்கு முன்பு இந்தியா எத்தனை ஆட்டங்களில் விளையாடுகிறது?

ஒருநாள் உலகக் கோப்பைப் போட்டி இந்தியாவில் அடுத்த வருடம் அக்டோபர், நவம்பர் மாதங்களில் நடைபெறவுள்ளது.

அந்தப் போட்டிக்குத் தயாராவதற்காக இந்திய அணி உலகக் கோப்பைப் போட்டிக்கு முன்பு 27 ஒருநாள் ஆட்டங்களில் விளையாடவுள்ளது.

ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிராக நாளை முதல் விளையாடும் 3 ஆட்டங்கள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரிலிருந்து இந்தப் பயணம் தொடங்குகிறது. இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ள ஐசிசி 2023-27 கிரிக்கெட் அட்டவணையில் இந்தத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒருநாள் உலகக் கோப்பைக்கு முன்பு இந்திய அணி விளையாடும் ஒருநாள் ஆட்டங்கள்

3 Vs ஜிம்பாப்வே - வெளிநாடு

3 Vs தென்னாப்பிரிக்கா - சொந்த மண்ணில்

3 Vs நியூசிலாந்து - வெளிநாடு

3 Vs வங்கதேசம் - வெளிநாடு

3 Vs இலங்கை - சொந்த மண்ணில்

3 Vs நியூசிலாந்து - சொந்த மண்ணில்

3 Vs ஆஸ்திரேலியா - சொந்த மண்ணில்

3 Vs மேற்கிந்தியத் தீவுகள் - வெளிநாடு

3 Vs ஆஸ்திரேலியா - சொந்த மண்ணில்