குஜராத்தில் நடந்த போலி ஐபிஎல்: யூடியூப் வழியாக ஏமாற்றியது எப்படி?

குஜராத்தில் போலியான முறையில் ஐபிஎல் போட்டியை நடத்தி சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்ட நால்வரைக் காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளார்.

இந்தச் செய்தியைப் படிக்கும் உங்களுக்கு இப்படியெல்லாம் கூட நடக்குமா என்கிற ஆச்சர்யமும் அதிர்ச்சியும் ஏற்படும்.

பிசிசிஐ வருடந்தோறும் இரு மாதங்களுக்கு நடத்தும் ஐபிஎல் போட்டி எந்தளவுக்குப் புகழ் பெற்றது, அதிலிருந்து பிசிசிஐக்கு எத்தனை கோடி வருமானம் கிடைக்கிறது என்பதெல்லாம் உங்களுக்குத் தெரியும். சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த ஐபிஎல் போட்டியை பாண்டியா தலைமையிலான குஜராத் அணி வென்றது.

இப்படி ஊர் உலகம் அறிந்த ஐபிஎல் போட்டியை போலியாக செட் அப் செய்து ஏமாற்ற முடியுமா? அதை வைத்து சூதாட்டத்தில் ஈடுபட முடியுமா? சாத்தியமா?

முடியும் என குஜராத்தில் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.

குஜராத்தைச் சேர்ந்த சோயப் தாவ்டா என்கிறவர், ரஷியாவில் உள்ள பப்பில் பணிபுரிந்தபோது ரஷியர்கள் எப்படியெல்லாம் சூதாட்டத்தில் ஈடுபடுவார்கள் என்பதை அறியும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. பப்பில் பணியாற்றியபோது ஆசிப் முகமது என்கிறவரைச் சந்தித்தார் சோயப். அவர் சூதாட்டத்தில் தீவிரமாக ஈடுபடுபவர். அவர் தான் சோயப் தாவ்டாவிடம் இந்தப் போலி ஐபிஎல் திட்டத்தைப் பற்றி கூறியுள்ளார். சோயப்புக்குச் சூதாட்டக்காரர்களையும் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார்.

ஊரில் ஒரு பண்ணையை வாடகைக்கு எடுப்போம். அதில் கிரிக்கெட் ஆட்டங்களை ஏற்பாடு செய்வோம். யூடியூப் வழியாக போலி ஐபிஎல் போட்டியை ஒளிபரப்புவோம். ரஷியாவில் உள்ள சூதாட்டக்காரர்களை ஏமாற்றுவோம். பணத்தை அள்ளுவோம். இதுதான் திட்டம்.

யோசனையெல்லாம் சரிதான். இது எப்படிச் சாத்தியமானது? எப்படிப் பிடிபட்டார்கள்?

ஊருக்கு வந்து போட்டி அமைப்பாளர்களாக மூன்று பேரைத் துணைக்கு வைத்துக் கொண்டார் சோயப். அதில் ஒருவர் நடுவராக நடித்துள்ளார். மீரட்டிலிருந்து ஹர்ஷா போக்ளே போல பேசுபவர் வர்ணனையாளராகப் பணியாற்றினார். ஒரு பண்ணையை வாடகைக்கு எடுத்தார்கள். ஒரு மாதத்துக்கு ரூ. 7000 என்று சொன்னவுடன் அதுவும் கிடைத்துவிட்டது.

குஜராத்தின் மெஹ்சானா மாவட்டத்தில் உள்ள மொலிபூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த 21 தொழிலாளர்கள் இவர்கள் வலையில் விழுந்தார்கள். விவசாயிகள், வேலையில்லாத 21 பேரைக் கொண்டு ஐபிஎல் அணிகள் உருவாகின. தொடங்கியது போலி ஐபிஎல் போட்டி.

ஐபிஎல் போட்டியில் உள்ளது போன்று சென்னை, மும்பை, குஜராத் என அணிகள் பிரிக்கப்பட்டு அந்த அணிகளின் சீருடையில் வீரர்கள் விளையாட வைக்கப்பட்டார்கள். அதாவது ரஷிய சூதாட்டக்காரர்களுக்கு இதுதான் ஐபிஎல் போட்டி, இவர்கள் தான் ஐபிஎல் வீரர்கள் எனச் சொல்லப்பட்டது. போட்டியை யூடியூபில் நேரலையாகவும் ஒளிபரப்பினார்கள்.

Here it is, the moment you’ve all been waiting for….



Footage of the Fake IPL, which somehow conned people in Russia into betting on it.



‘Chennai Fighters’ off to a solid start, pitch looking in good condition. pic.twitter.com/XtaL5W5zli