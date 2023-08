உலகக் கோப்பை போட்டிக்கான புதிய சீருடையை அறிவித்த பாகிஸ்தான்! 

பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியத்தின் தலைவர் அஸ்ரப் லாகூரில் கடாபி ஸ்டேடியத்தில் ஸ்டார் நேஷன் ஜெர்ஸியை அறிமுகப்படுத்தியது.

ஸ்டார் நேஷன் ஜெர்ஸி என்பது பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட்டிற்கும் ரசிகர்களுக்கும் தொடர்பினை ஏற்படுத்துவதாக இது அமையுமென பிசிபி தெரிவித்துள்ளது. மேலும் வளமையான கிரிக்கெட் வரலாற்றுக்கும் வருங்காலத்துக்கமான இணைப்பாக இந்த புதிய சீருடைகள் இருக்குமென தெரிவித்துள்ளார் அஸ்ரப்.

இதையும் படிக்க: ரெட் கார்டு வாங்கிய முதல் கிரிக்கெட் வீரர்!

பிசிபியின் வருவாய் இயக்குநர் உஸ்மான் வாஹீத், “இந்த ஸ்டார் நேஷன் ஜெர்ஸி வெருமனே சீருடை கிடையாது. இது வெற்றி, தியாகம், கதைகளையும் உள்ளடக்கியது. இதி இருக்கும் ஒவ்வொரு நட்சத்திரங்களும் பாகிஸ்தான் ரசிகர்களையும் கிரிக்கெட் வீரர்களையும் குறிக்கும். ஒவ்வொரு பாகிஸ்தானியரும் பெருமைப்படும் விதமாக இந்த புதிய சீருடை தயாரிகப்பட்டுள்ளது” எனக் கூறியுள்ளார்.

இதையும் படிக்க: ஜெயிலர் படத்திலிருந்து ஆர்சிபி ஜெர்ஸி மாற்றப்பட வேண்டும்: தில்லி உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு!

Pakistan's official Star Nation Jersey for ICC @cricketworldcup 2023



Describe our kit with an emoji



Pre-order at https://t.co/TWU32Ta9wL#WearYourPassion pic.twitter.com/JZzrXXwabo