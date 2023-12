யூடியூப் சேனலை தொடங்குவீர்களா?: வைரலாகும் தோனியின் பதில்!

முன்னாள் முன்னாள் இந்திய கேப்டன் எம்.எஸ்.தோனி சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டியில் 2020ஆம் ஆண்டு ஆக.15ஆம் தேதியில் இருந்து ஓய்வு பெற்றார்.

ஐசிசியின் முக்கியமான 3 உலகக் கோப்பையை இந்தியாவுக்கு பெற்று தந்துள்ளார். அவரது சாதனைகளை இதுவரை எந்த இந்திய கேப்டனும் முறியடிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிக்க: பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடர்: ஆஸ்திரேலிய அணி அறிவிப்பு!

2023ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் கோப்பையை சிஎஸ்கே அணி எம்.எஸ்.தோனியின் தலைமையில் வென்றது. தற்போது, ஐபிஎல் மினி ஏலம் டிச.19இல் தொடங்க உள்ளது. சிஎஸ்கே அணியில் இருந்து 8 வீரர்கள் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார்கள்.

சமூக ஊடங்கங்களில் ஆக்டிவாக இல்லாத தோனி எப்போது சமூக வலைதளங்களில் டிரெண்டிங்கில் இருப்பார்.

இதையும் படிக்க: சொந்த மண்ணில் வரலாற்று சாதனை படைத்த வங்கதேசம்!

இந்நிலையில் எம்.எஸ்.தோனியிடம் யூடியூப் சேனலை தொடங்குவீர்களா எனக் கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர், “மிகவும் கடினம் என்பதால் என்னால் அதை செய்ய முடியாது. நான் கேமிராவுக்கு கூச்சப்படுபவன் கிடையாது ஆனால் என்னால் செய்ய முடியாது. நேரிடையாக பேசுவதற்கு மட்டுமே எனக்கு பிடிக்கும். நான் அந்த மாதிரியான நபர்.

மேலும், நான் எனக்கு தோன்றியடி இருப்பதால் என்னால் யூடியூப் சேனலை நடத்த முடியுமென தோன்றவில்லை. ஒரு நாளைக்கு 2-3 விடியோக்களை பதிவிட்டு பிறகு மறந்து விடுவேன். இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கினை போல் ஒரு வருடத்துக்கு காணாமல் போய்விடுவேன்” எனக் கூறினார்.

I don't think I can run You tube channel. I am kind of a person who can post 2-3 videos in a day and then disappear from Social Media for 1 year . ~ MS Dhoni pic.twitter.com/0cLaHOXTzU