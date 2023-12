பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடர்: ஆஸ்திரேலிய அணி அறிவிப்பு! 

கடந்த மாதம் இந்தியாவில் நடந்து முடிந்த ஒருநாள் உலகக் கோப்பையில் ஆஸ்திரேலிய அணி சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியது. கடந்த உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியிலும் ஆஸ்திரேலிய அணி கோப்பையை வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிக்க: சொந்த மண்ணில் வரலாற்று சாதனை படைத்த வங்கதேசம்!

பாகிஸ்தான் அணி ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி வருகிற டிசம்பர் 14 ஆம் தேதி முதல் தொடங்குகிறது. கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக பாபர் அசாம் கேப்டனாக பாகிஸ்தானை வழிநடத்தி வந்த நிலையில், தற்போது அணியை ஷான் மசூத் வழிநடத்தவுள்ளார்.

இதையும் படிக்க: உலகின் முதல் சகோதர - சகோதரி கிராண்ட்மாஸ்டர்கள்; வைஷாலி - பிரக்ஞானந்தா சாதனை!

தற்போது, பாட் கம்மின்ஸ் தலைமையிலான பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான முதல் போட்டிக்கு ஆஸ்திரேலிய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முதல் டெஸ்ட் டிச.14-18ஆம் தேதிகள் பெர்த் மைதானத்தில் நடைபெற உள்ளது.

ஆஸ்திரேலிய அணி:

பாட் கம்மின்ஸ் (கேப்டன்), ஸ்காட் போலாண்ட், அலெக்ஸ் கேரி, கேமரூன் கிரீன், ஜோஷ் ஹேசல்வுட், டிராவிஸ் ஹெட், உஸ்மான் கவாஜா, மார்னஸ் லபுஷேன், நேதன் லயன், மிட்செல் மார்ஷ், லான்ஸ் மோரிஷ், ஸ்டீவ் ஸ்மித், மிட்செல் ஸ்டார்க், டேவிட் வார்னர்.

When the first squad drops, you know the summer of Test cricket has officially arrived #AUSvPAK pic.twitter.com/vjlcVlEYcv