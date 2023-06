ஆஷஸ் டெஸ்ட்: ஜோ ரூட் ரிவர்ஸ் ஸ்கூப்பில் மீண்டும் சிக்ஸ்! (விடியோ) 

ஆஷஸ் தொடர் இங்கிலாந்திற்கும் ஆஸ்திரேலியாவிற்கும் ப்ரத்யேகமாக நடைபெறும் டெஸ்ட் போட்டியாகும். கடந்த ஜூன் 16ஆம் தேதி முதல் எட்ஜ்பாஸ்டனில் முதல் ஆஷஸ் போட்டி நடைபெற்று வருகிறது.

இங்கிலாந்து முதல் இன்னிங்ஸில் 393/8 ரன்களும், ஆஸி. அணி 386/10 ரன்களும் எடுத்தது. தற்போது இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 18 ஓவர் முடிவில் 82/3 ரன்கள் எடுத்து விளையாடி வருகிறது.

ஆரம்பம் முதலே ஜோ ரூட் அதிரடியாக விளையாடி வருகிறார். பொதுவாக டி20 போட்டிகளில் மட்டுமே ரிவர்ஸ் ஸ்கூப் விளையாடுவார்கள். ஆனால் ஜோ ரூட் டெஸ்ட் போட்டிகளிலே இதை பயன்படுத்தி வருகிறார். 4வது நாளின் முதல் பந்திலே ரிவர்ஸ் ஸ்கூப் விளையாடியது குறிப்பிடத்தக்கது. முதல் இன்னிங்ஸிலும் இவ்வாறு ஆடி ஒரு சிக்ஸ்ர் அடித்திருப்பார்.

பின்னர் இரண்டாவது ஓவரில் மீண்டும் ரிவர்ஸ் ஸ்கூப்பில் ஒரு பவுண்டரி ம்ற்றும் சிக்ஸர் அடித்து அசத்தி வருகிறார். இதுவரை 30 டெஸ்ட் சதங்களை அடித்துள்ளார் ஜோ ரூட்.

A ramp-bunctious start from Joe Root



What is going on!? #EnglandCricket | #Ashes pic.twitter.com/ieMdbBnRAH