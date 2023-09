உலகக் கோப்பைக்கான நியூசிலாந்து அணியுடன் இணையும் டிம் சௌதி!

காயத்திலிருந்து குணமடைந்து வருவதால் உலகக் கோப்பைக்கான நியூசிலாந்து அணியுடன் அந்த அணியின் வேகப் பந்துவீச்சாளர் டிம் சௌதி இணைய உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இம்மாத தொடக்கத்தில் இங்கிலாந்துக்கு எதிராக நடைபெற்ற 4-வது ஒருநாள் போட்டியின்போது நியூசிலாந்து வீரர் டிம் சௌதிக்கு காயம் ஏற்பட்டது. அவர் ஃபீல்டிங் செய்துகொண்டிருக்கும்போது கேட்ச் பிடிக்க முயற்சித்து வலது கை கட்டை விரலில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டது. இதனால் அவர் இந்தியாவில் நடைபெறும் உலகக் கோப்பையில் கலந்து கொள்வாரா என்ற சந்தேகம் எழுந்தது.

இந்த நிலையில், காயத்திலிருந்து குணமடைந்து வருவதால் உலகக் கோப்பைக்கான நியூசிலாந்து அணியுடன் அந்த அணியின் வேகப் பந்துவீச்சாளர் டிம் சௌதி இணைய உள்ளதாக அந்த நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.

