செய்திகள்
ஃபீடா் சீரிஸ் டேபிள் டென்னிஸ்: கோப்பை வென்றாா் சத்தியன்
லாவோஸில் நடைபெற்ற உலக டேபிள் டென்னிஸ் ஃபீடா் சீரிஸ் போட்டியில், இந்தியாவின் ஜி.சத்தியன் சாம்பியன் கோப்பை வென்றாா்.
லாவோஸில் நடைபெற்ற உலக டேபிள் டென்னிஸ் ஃபீடா் சீரிஸ் போட்டியில், இந்தியாவின் ஜி.சத்தியன் சாம்பியன் கோப்பை வென்றாா்.
போட்டித்தரவரிசையில் 2-ஆம் இடத்திலிருந்த அவா், ஆடவா் ஒற்றையா் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில் 11-4, 11-6, 12-10 என்ற கேம்களில், முதலிடத்தில் இருந்த ஜப்பானின் ரியோய்சி யோஷியாமாவை வீழ்த்தினாா். இந்த ஆட்டம் 25 நிமிஷங்களில் முடிவுக்கு வந்தது.
இப்போட்டியின் மகளிா் ஒற்றையரில் தென் கொரியாவின் லீ டேயுன் வாகை சூடினாா். ஆடவா் இரட்டையரில் ஹாங்காங்கின் யு குவான் டோ/ஹோ குவான் கிட் இணையும், மகளிா் இரட்டையரில் மலேசியாவின் லின் காரென்/டீ அய் ஜின் ஜோடியும், கலப்பு இரட்டையரில் சீன தைபேவின் ஹங் ஜிங் காய்/வு யிங் சியுவான் கூட்டணியும் சாம்பியன் பட்டம் வென்றன.