ஆர்ஜென்டீனாவை வீழ்த்தி வெண்கலம் வென்ற இந்தியா..! ஜூனியர் ஹாக்கி உலகக் கோப்பையில் 4-ஆவது பதக்கம்!

ஜூனியர் உலகக் கோப்பையில் ஆர்ஜென்டீனாவை வீழ்த்தி இந்திய அணி வெண்கலம் வென்றது.
முன்னாள் சாம்பியனான ஆர்ஜென்டீனாவை இந்திய அணி 4-2 என்ற கோல்கள் வித்தியாசத்தில் வென்றது.
எஃப்ஐஎச் ஜூனியா் ஆடவர் ஹாக்கி உலகக்கோப்பை போட்டியின் வெண்கலப் பதக்கத்தை வெல்லும் போட்டியில் இந்தியாவும் ஆா்ஜென்டீனாவும் சென்னையில் மோதின.
இந்தப் போட்டியில் 3, 44-ஆவது நிமிஷத்தில் ஆர்ஜென்டீனா 2-0 என முன்னிலை வகித்தது.
இரண்டாம் பாதியில் மீண்டெழுந்த இந்திய அணி 49, 52, 57, 58-ஆவது நிமிஷங்களில் கோல் அடித்து அசத்தல் வெற்றி பெற்றது.
தொடக்க சுற்றில் ஒரு தோல்வி கூட பெறாமல் இந்திய அணி நாக் அவுட் சுற்றுக்கு முன்னேறியது.
சென்னையில் நடைபெற்ற காலிறுதியில் இந்தியா-பெல்ஜியத்தை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றது.
அரையிறுதி ஆட்டத்தில் நடப்பு சாம்பியன் ஜொ்மனியிடம் 5-1 என்ற கோல் கணக்கில் தோல்வியைத் தழுவியதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
ஜூனியர் ஹாக்கி உலகக் கோப்பையில் இந்தியாவின் பதக்கங்கள்
1997 – வெள்ளி
2001 - தங்கம்
2016 - தங்கம்
2025 - வெண்கலம்
