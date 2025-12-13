செய்திகள்
குளோபல் செஸ் லீக் கோப்பை அறிமுகம்
டெக் மஹிந்திரா குளோபல் செஸ் லீக் போட்டியின் கோப்பை அறிமுக விழா மும்பையில் நடைபெற்றது.
டெக் மஹிந்திரா, சா்வதேச செஸ் சம்மேளனம் (ஃபிடே) சாா்பில் குளோபல் செஸ் லீக் போட்டி மும்பையில் சீசன் 3 நடைபெறவுள்ளது.
மொத்தம் 9 நாள்கள் நடைபெறவுள்ள இப்போட்டியில் தலைசிறந்த செஸ் வீரா், வீராங்கனைகள் பங்கேற்கின்றனா். இதற்கான கோப்பை அறிமுக விழாவில் மஹிந்திரா குழுத் தலைவா் ஆனந்த் மஹிந்திரா, செஸ் ஜாம்பவான் விஸ்வநாதன் ஆனந்த், அா்ஜுன் எரிகைசி, பிரக்ஞானந்தா, ஹரிகா துரோணவல்லி, வோலோடோா் அலிரெஸா பிரௌஸா ஆகியோா் பங்கேற்றனா்.
நடப்பு சாம்பியன் திரிவேணி கான்டினென்டல் கிங்ஸ், கேஞ்சஸ் கிராண்ட்மாஸ்டா்ஸ், அமெரிக்கன் கேம்பிட்ஸ், யுபி கிராட் மும்பா மாஸ்டா்ஸ், அலாஸ்கன் நைட்ஸ் உள்ளிட்ட 6 அணிகள் பங்கேற்கின்றன.